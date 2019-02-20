"Больше детей - меньше налог": Путин потребовал пересмотреть меры поддержки материнства и детства

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию потребовал пересмотреть меры поддержки материнства и детства в России. Главный посыл - "больше детей - меньше налогов".

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил о пересмотре мер поддержки социально незащищенных слоев населения. Кроме того, добавил, что особый пакет мер он предлагает разработать для поддержки материнства и детства. Что касается последнего, главный посыл следующий: "больше детей - меньше налог".

"Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей", - сказал Владимир Путин, зачитывая послание.

Кроме того, Путин настаивает на освобождении от налога по 5 квадратных метров в квартире или по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Сегодня налогом не облагаются лишь 20 метров площади в квартире. Наконец, если в семье трое детей, то из-под налогообложения будут выведены еще 15 метров.

"Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток. И таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки", - добавил Путин.

Для семей с детьми должна быть предусмотрена и льготная ипотека. Она есть и сейчас, но ей мало кто воспользовался. Путин считает, что ставка должна субсидироваться на весь срок ипотечного кредита. Наконец, по предложению Путина, с 1 января 2020 года должны поднять планку всех прожиточных минимумов для многодетных семей.

Предложено главой государства еще одно решение прямого действия. "С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру по поддержке семей, где появляется третий и последующий ребенок". Путин предложил таким семьям напрямую из федерального бюджета погасить 450 тысяч рублей из их ипотечных кредитов.

Поставлена задача эту меру установить задним числом с 1 января 2019 года. Итого с учетом материнского капитала государство сможет покрыть более 900 тысяч рублей.