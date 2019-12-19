"Больше, чем у Китая и Индии": В США нашли "скрытые" миллиарды в военном бюджете России

В связи с нестабильной ситуацией в мире Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов. В 2020 году они составят порядка 200 миллиардов долларов, утверждает американский портал War on the Rocks со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.

Эксперт раскритиковал нынешнюю систему оценки военных расходов России, согласно которой траты составляют порядка 60 миллиардов долларов. Это сопоставимо с тратами Франции и Великобритании. Однако, по мнению Майкла Кофмана, это просто смешно и реальные траты намного выше.

Он поясняет, что у России колоссальных размеров армия, в которой, вдобавок ко всему, идёт программа по перевооружению. Одновременно идёт разработка новейшего оружия, не имеющего аналогов в мире.

"Неужели военного бюджета Соединенного Королевства хватит для содержания миллионной российской армии и закупок огромного количества боевой техники?" - задается вопросом эксперт, а затем тут же на него отвечает.

Никаких 60 миллиардов долларов на это не хватит, уверен он. По его мнению, военный бюджет России превышает все европейские бюджеты вместе взятые. Реальные траты составляют порядка 200 миллиардов долларов, уверяет эксперт.

Но откуда взялась такая огромная разница? Всё дело в неверном способе подсчёта, считает Майкл Кофман. Он объясняет, что нельзя просто переводить траты в рублях на курс доллара. Вместо этого следует оценивать покупательную способность. Тогда сразу открывается совершенно иная картина.

Согласно подсчётам эксперта, Россия ежегодно тратит на оборону 50-180 миллиардов долларов, а в 2020 году потратит порядка 200 миллиардов. Это всего в 4 раза меньше, чем тратит США, но при этом больше, чем Китай и Индия.

"И пусть страны вроде Индии "на бумаге" тратят на оборонку больше. В реальности военный бюджет позволяет Москве создавать гораздо более грозные вооруженные силы", - отмечает американский эксперт.

В заключение эксперт приходит к выводу, что российский оборонный бюджет весьма долговечен и не подвержен внешним колебаниям. Не особо влияют на него и американские санкции, констатирует Майкл Кофман.