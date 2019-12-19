Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Почему НЕ СЯДЕТ Порошенко?" Вакаров рассуждает о СУДЬБЕ ДЕМОКРАТИИ на...
"Не хотят перелистнуть страницу": МИД России "разочаровался"...
"У НАС в стране есть СВОБОДА!" Соловьев ПОСТАВИЛ НА МЕСТО украинского ...
По волне нашей памяти
Главная / Политика

"Больше, чем у Китая и Индии": В США нашли "скрытые" миллиарды в военном бюджете России

19 декабря 2019, 20:24  •  126 • Политика
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд долларов, что больше, чем у Китая и Индии, сообщают американские СМИ. Оценка в 60 млрд является абсолютно неверной и не отражает реального положения дел, считает эксперт.
В связи с нестабильной ситуацией в мире Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов. В 2020 году они составят порядка 200 миллиардов долларов, утверждает американский портал War on the Rocks со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.
Эксперт раскритиковал нынешнюю систему оценки военных расходов России, согласно которой траты составляют порядка 60 миллиардов долларов. Это сопоставимо с тратами Франции и Великобритании. Однако, по мнению Майкла Кофмана, это просто смешно и реальные траты намного выше.
Он поясняет, что у России колоссальных размеров армия, в которой, вдобавок ко всему, идёт программа по перевооружению. Одновременно идёт разработка новейшего оружия, не имеющего аналогов в мире.
"Неужели военного бюджета Соединенного Королевства хватит для содержания миллионной российской армии и закупок огромного количества боевой техники?" - задается вопросом эксперт, а затем тут же на него отвечает.
Никаких 60 миллиардов долларов на это не хватит, уверен он. По его мнению, военный бюджет России превышает все европейские бюджеты вместе взятые. Реальные траты составляют порядка 200 миллиардов долларов, уверяет эксперт.
Но откуда взялась такая огромная разница? Всё дело в неверном способе подсчёта, считает Майкл Кофман. Он объясняет, что нельзя просто переводить траты в рублях на курс доллара. Вместо этого следует оценивать покупательную способность. Тогда сразу открывается совершенно иная картина.
Согласно подсчётам эксперта, Россия ежегодно тратит на оборону 50-180 миллиардов долларов, а в 2020 году потратит порядка 200 миллиардов. Это всего в 4 раза меньше, чем тратит США, но при этом больше, чем Китай и Индия.
"И пусть страны вроде Индии "на бумаге" тратят на оборонку больше. В реальности военный бюджет позволяет Москве создавать гораздо более грозные вооруженные силы", - отмечает американский эксперт.
В заключение эксперт приходит к выводу, что российский оборонный бюджет весьма долговечен и не подвержен внешним колебаниям. Не особо влияют на него и американские санкции, констатирует Майкл Кофман.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
19 декабря 2019, 10:39
В Совфеде назвали процедуру импичмента Трампа самоцелью демократов
19 декабря 2019, 13:54
"Напыщенные заявления проходимцев": В Крыму ответили на резолюцию ООН по правам человека
19 декабря 2019, 17:09
Путин сравнил Россию и СССР. Россия оказалась впереди
19 декабря 2019, 18:24
Путин завершил большую пресс-конференцию. Беседа с журналистами длилась 4 часа 18 минут
19 декабря 2019, 11:54
Посольство Израиля сообщило, что все задержанные в Домодедово израильтяне въехали в РФ
19 декабря 2019, 02:09
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте д...
19 декабря 2019, 04:09
"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе Росси...
19 декабря 2019, 17:09
Путин шуткой заставил весь зал смеяться над украинским журналистом Цимбалюком. А посл...
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
14 декабря 2019, 13:39
"В преддверии российских санкций?": Американцы затариваются бензином. В ход идут даже пакеты
15 декабря 2019, 05:54
Как белорусская делегация очаровалась НАТО
15 декабря 2019, 12:24
"Без согласия России никто никого никуда не пошлёт": Пушков разбил фантазии главы МИД Украины о миротворцах ООН
18 декабря 2019, 15:09
Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто, по сравнению с нашей геополитической задачей
16 декабря 2019, 17:39
"Эффективнее любой ракеты или бомбы": Кто "довел до истерики все украинские спецслужбы"?
14 декабря 2019, 03:54
"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предсказание" о Крымском мосте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.