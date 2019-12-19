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"Больше, чем у Китая и Индии": В США нашли "скрытые" миллиарды в военном бюджете России
19 декабря 2019, 20:24 • 126 • Политика
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд долларов, что больше, чем у Китая и Индии, сообщают американские СМИ. Оценка в 60 млрд является абсолютно неверной и не отражает реального положения дел, считает эксперт.
В связи с нестабильной ситуацией в мире Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов. В 2020 году они составят порядка 200 миллиардов долларов, утверждает американский портал War on the Rocks со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.
Эксперт раскритиковал нынешнюю систему оценки военных расходов России, согласно которой траты составляют порядка 60 миллиардов долларов. Это сопоставимо с тратами Франции и Великобритании. Однако, по мнению Майкла Кофмана, это просто смешно и реальные траты намного выше.
Он поясняет, что у России колоссальных размеров армия, в которой, вдобавок ко всему, идёт программа по перевооружению. Одновременно идёт разработка новейшего оружия, не имеющего аналогов в мире.
Никаких 60 миллиардов долларов на это не хватит, уверен он. По его мнению, военный бюджет России превышает все европейские бюджеты вместе взятые. Реальные траты составляют порядка 200 миллиардов долларов, уверяет эксперт.
Но откуда взялась такая огромная разница? Всё дело в неверном способе подсчёта, считает Майкл Кофман. Он объясняет, что нельзя просто переводить траты в рублях на курс доллара. Вместо этого следует оценивать покупательную способность. Тогда сразу открывается совершенно иная картина.
Согласно подсчётам эксперта, Россия ежегодно тратит на оборону 50-180 миллиардов долларов, а в 2020 году потратит порядка 200 миллиардов. Это всего в 4 раза меньше, чем тратит США, но при этом больше, чем Китай и Индия.
В заключение эксперт приходит к выводу, что российский оборонный бюджет весьма долговечен и не подвержен внешним колебаниям. Не особо влияют на него и американские санкции, констатирует Майкл Кофман.
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