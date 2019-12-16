"Больше, чем можно представить": Адвокат Трампа рассказал о коррупционных "открытиях" после поездки на Украину

Адвокат американского президента Джулиани рассказал о своей поездке на Украину. Там он собирал информацию, которая касается оппонентов его клиента. Сразу после возвращения Джулиани позвонил Трамп и спросил, удалось ли что-то получить. Адвокат ответил: "Больше, чем ты можешь представить". Теперь на основе этой информации Джулиани готовит доклад для Трампа.

На Украине Джулиани общался с действующими и бывшими политиками. В частности, он поговорил с бывшими генеральными прокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. После поездки Джулиани заявил, что нашёл доказательства причастности к коррупции оппонентов Трампа - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов.

"Байден и другие официальные лица из администрации Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 по 2016 год", - писал Джулиани в своём Twitter.

До этого президент США не смог вспомнить, откуда же приехал его личный адвокат Руди Джулиани. Трамп сообщил, что Джулиани вскоре огласит в Конгрессе "много хорошей информации" после своей поездки. Но откуда вернулся его личный адвокат, президент так и не смог вспомнить.