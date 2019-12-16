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"Больше, чем можно представить": Адвокат Трампа рассказал о коррупционных "открытиях" после поездки на Украину
16 декабря 2019, 04:39 • 105 • В мире
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани вернулся из поездки на Украину. Он заявил изданию The Wall Street Journal, что нашёл доказательства "коррупционных связей" американских демократов. Президенту США он заявил по телефону, что нашёл "больше, чем можно себе представить".
Адвокат американского президента Джулиани рассказал о своей поездке на Украину. Там он собирал информацию, которая касается оппонентов его клиента. Сразу после возвращения Джулиани позвонил Трамп и спросил, удалось ли что-то получить. Адвокат ответил: "Больше, чем ты можешь представить". Теперь на основе этой информации Джулиани готовит доклад для Трампа.
На Украине Джулиани общался с действующими и бывшими политиками. В частности, он поговорил с бывшими генеральными прокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. После поездки Джулиани заявил, что нашёл доказательства причастности к коррупции оппонентов Трампа - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов.
"Байден и другие официальные лица из администрации Обамы содействовали увеличению масштабов коррупции на Украине в период с 2014 по 2016 год", - писал Джулиани в своём Twitter.
До этого президент США не смог вспомнить, откуда же приехал его личный адвокат Руди Джулиани. Трамп сообщил, что Джулиани вскоре огласит в Конгрессе "много хорошей информации" после своей поездки. Но откуда вернулся его личный адвокат, президент так и не смог вспомнить.
В начале декабря спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси сообщила о начале подготовки официальных обвинений для того, чтобы получить возможность объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Однако, по мнению экспертов, для отстранения его от должности у демократов может не хватить голосов. По словам главы комитета по судебным вопросам Палаты представителей Конгресса США Джеррольда Надлера, он смог найти основания для начала процесса импичмента. Надлер убежден в том, что Трамп "совершил преступление и превысил свои полномочия". И именно это "должно повлечь за собой импичмент". Трампа обвиняют в том, что он "призывал иностранное государство вмешаться" в американские выборы, а кроме того, "создавал помехи для следствия".
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