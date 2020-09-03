"Больше, чем B-52?": Американцев поразил самый опасный военный самолёт русских

Военный эксперт Пётр Бутовский рассказал читателям американского журнала о российском самолёте Ту-160. Автор назвал его самым большим военным самолётом в мире, а в заголовке употребляется словосочетание "самый опасный".

В публикации сказано, что модернизация позволит оснастить Ту-160 - по кодификации НАТО Blackjack - ракетами Х-БД с увеличенной дальностью полёта. Этот самолёт способен пролететь тысячи километров без дозаправки. Внутри фюзеляжа можно разместить до 12 ракет. Военно-космические силы обладают семнадцатью Ту-160, но пару лет назад был заключён контракт на поставку ещё десятка "блэкджеков". Они поступят на вооружение до 2027 года.

Пётр Бутовский напомнил, что Ту-160 летают в Южную Африку и Венесуэлу, с их помощью военные борются с террористами в Сирии.

"Больше, чем B-52?" - недоумевающе спрашивают американцы в комментариях под статьёй.

Им наверняка трудно представить самолёт, который действительно будет больше, чем бомбардировщик США B-52, но Ту-160 как раз такой. Он примерно на пять метров длиннее, почти на метр выше и значительно превосходит B-52 по скорости.