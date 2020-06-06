"Больше ада!": Битва за нефть может обернуться для турок военным конфликтом. Греция готова

Глава Министерства обороны Греции Никос Панайотопулос в эфире канала Star заявил о готовности своей страны к военному противостоянию с Турцией, пишут РИА ФАН.

По мнению министра, Анкара в последнее время демонстрирует крайне агрессивное поведение и пытается посягнуть на греческий суверенитет.

Мы готовимся к любой ситуации. Конечно, всё возможное включает и военное участие, - отметил Панайотопулос.

На эту новость в своём Telegram-канале Astra Militarum откликнулся военный эксперт. Он заметил, что напряжённость возросла из-за споров о том, кому принадлежит право искать нефть в Эгейском море.

Фото: скриншот Telegram/Astra Militarum

На днях в турецких СМИ были обнародованы заявки на выдачу лицензии для изучения и добычи ресурсов рядом с греческими островами. Глава МИД Греции заметил на это, что Анкара хочет забрать себе суверенные права другого государства.