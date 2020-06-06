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"Больше ада!": Битва за нефть может обернуться для турок военным конфликтом. Греция готова
06 июня 2020, 01:55 • 84 • В мире
Намечается новый вооружённый конфликт? Греция готова к военным действиям с Турцией, заявил местный министр обороны. Причиной стали разногласия сторон по поводу того, кому принадлежит право искать нефть в Эгейском море. "Больше ада! 2020-й, что ты делаешь, прекрати!" - прокомментировал ситуацию один из Telegram-каналов.
Глава Министерства обороны Греции Никос Панайотопулос в эфире канала Star заявил о готовности своей страны к военному противостоянию с Турцией, пишут РИА ФАН.
По мнению министра, Анкара в последнее время демонстрирует крайне агрессивное поведение и пытается посягнуть на греческий суверенитет.
На эту новость в своём Telegram-канале Astra Militarum откликнулся военный эксперт. Он заметил, что напряжённость возросла из-за споров о том, кому принадлежит право искать нефть в Эгейском море.
Фото: скриншот Telegram/Astra Militarum
На днях в турецких СМИ были обнародованы заявки на выдачу лицензии для изучения и добычи ресурсов рядом с греческими островами. Глава МИД Греции заметил на это, что Анкара хочет забрать себе суверенные права другого государства.
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