"Большая трагедия для православного мира": Посол России в Минске напомнил украинским раскольникам о суде истории

Российский дипломат, посол нашей страны в Минске Михаил Бабич заявил, что украинских политических руководителей, причастных к созданию новой лжецеркви и обеспечивших получение ею автокефалии, еще ожидает суд истории. Само предоставление Киеву томоса Бабич назвал "большой трагедией для православного мира".

Свое заявление дипломат сделал во время посещения Свято-Успенского Жировичского и Свято-Елисаветинского монастырей в Белоруссии. Комментарий Бабича по ситуации на Украине опубликован на сайте посольства.

Господин посол заявил, что считает процесс получения украинскими раскольниками автокефалии "рукотворным" и искусственным.

Чтобы убедить Константинопольский патриархат предоставить стране томос, официальный Киев использовал огромный административный ресурс.

Самое плохое, что подобные действия украинских властей призваны расколоть граждан страны по политическому признаку. "История еще даст им свою оценку", - добавил дипломат.

"Все, что сейчас происходит в братской Украине в связи с предоставлением автокефалии церкви, это большая трагедия для всего православного мира, православных верующих и Русской Православной Церкви. Попытка внести раскол идет не только по линии украинских верующих, но это и в целом попытка раскола Русской Православной Церкви", - резюмировал Михаил Бабич.