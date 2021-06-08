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"Большая сделка" с Путиным: Экс-советник Рейгана подбивает Байдена поторговаться
08 июня 2021, 15:00 • 117 • Политика
Экс-советник президента США Рональда Рейгана призвал США договориться с Россией.
Бывший помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бендоу призвал власти США пойти на сделку с Россией.
- заявил Бендоу в статье для издания The American Spectator.
По мнению американского политолога, Байден может стать соверменным Ричардом Никсоном. США и Россия должны на встрече лидеров в Швейцарии договориться о невмешательстве в выборы, а также запретить "операции" друг против друга в киберпространстве. Бендоу отметил, что считает США более виноватыми в вопросе невмешательства в дела других стран.
Также политолог отметил, что договориться с Россией поможет обещание о нерасширении НАТО.
Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал предстоящую встречу двух лидеров:
Встреча президентов России и США в Женеве намечена на 16 июня.
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