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"Большая сделка" с Путиным: Экс-советник Рейгана подбивает Байдена поторговаться

08 июня 2021, 15:00  •  117 • Политика
Экс-советник президента США Рональда Рейгана призвал США договориться с Россией.
Бывший помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бендоу призвал власти США пойти на сделку с Россией.
Президент США Джо Байден "может "поехать в Россию" в переносном смысле и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно,
- заявил Бендоу в статье для издания The American Spectator.
По мнению американского политолога, Байден может стать соверменным Ричардом Никсоном. США и Россия должны на встрече лидеров в Швейцарии договориться о невмешательстве в выборы, а также запретить "операции" друг против друга в киберпространстве. Бендоу отметил, что считает США более виноватыми в вопросе невмешательства в дела других стран.
Также политолог отметил, что договориться с Россией поможет обещание о нерасширении НАТО.
Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал предстоящую встречу двух лидеров:
Речь в Женеве не пойдёт о размене - его не будет. Ожидающие некой "большой сделки" в Женеве между Россией и США по типу "мы уступаем вам здесь, а вы подвиньтесь вот тут" будут разочарованы. Не будет и, образно говоря, делёжки мира на зоны влияния - этот этап истории уже пройден. В глобальном мире, где переплетаются, пересекаются и сталкиваются интересы крупных держав, договориться о прямых и одномерных разменах невозможно.
Встреча президентов России и США в Женеве намечена на 16 июня.

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