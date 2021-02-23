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"Большая работа": Стало известно, что Путин и Лукашенко обсудили по телефону
23 февраля 2021, 19:00 • 48 • Политика
Вчера президенты России и Белоруссии встречались лично, а сегодня уже созвонились. Стало известно, о чём они говорили по телефону. "Большая работа", - говорится в сообщении и указывается главная цель, которую преследуют Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщило о телефонном разговоре Александра Лукашенко и Владимира Путина. Беседа была продолжением переговоров, проведённых накануне в очном формате.
"Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве - вот главная цель всей проделываемой большой работы", - информировали в пресс-службе.
Путин и Лукашенко обсудили темы взаимодействия в военно-промышленной сфере, усиление совместных оборонных систем, коснулись темы налогов, функционирования СМИ, а также информационного противоборства.
22 февраля президенты России и Белоруссии встречались в Сочи. Их взаимодействие носило неформальный характер. Открытая часть мероприятия была посвящена обсуждению вакцин от коронавируса российского производства и их поставок в Белоруссию, промышленной кооперации.
Встреча продолжалась более шести часов. Президенты успели и обговорить российско-белорусское стратегическое партнёрство и союзничества, и показаться на лыжах и снегоходах.
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