"Большая победа, если переживет 2020-й": Политик Кива предсказал Украине скорый крах

Об этом лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" рассказал в эфире телеканала NewsOne. Слова "реформа" или "эксперимент", сказанные в контексте всей страны, вызывают у него впечатление, что "нас хотят обмануть и ограбить".

К новому составу украинского парламента Игорь Кива относится с огромной надеждой и уважением, но его все-таки пугает тот факт, что во власть приходят люди "без необходимого образования и должного опыта".

"Меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" - цитирует политика ФАН.

Исходя из всего этого, Кива констатировал: если Украине удастся "пережить 2020 год", то это уже будет огромной победой.

Ведь на следующий год снова запланированы повышения тарифов ЖКХ. И это тяжелым бременем ляжет на плечи простых жителей страны. Между тем, выполняя "задачи Вашингтона и Евросоюза", киевские власти совершенно не обращают внимания на нужды обычных граждан.