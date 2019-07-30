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"Большая победа, если переживет 2020-й": Политик Кива предсказал Украине скорый крах
30 июля 2019, 09:54 • 135 • В мире
Украина становится жертвой политического эксперимента, который продолжают проводить в стране. Именно это и станет причиной ее близкого краха. "Большая победа, если переживет 2020-й", - заявил украинский оппозиционный политик Кива.
Об этом лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" рассказал в эфире телеканала NewsOne. Слова "реформа" или "эксперимент", сказанные в контексте всей страны, вызывают у него впечатление, что "нас хотят обмануть и ограбить".
К новому составу украинского парламента Игорь Кива относится с огромной надеждой и уважением, но его все-таки пугает тот факт, что во власть приходят люди "без необходимого образования и должного опыта".
Исходя из всего этого, Кива констатировал: если Украине удастся "пережить 2020 год", то это уже будет огромной победой.
Ведь на следующий год снова запланированы повышения тарифов ЖКХ. И это тяжелым бременем ляжет на плечи простых жителей страны. Между тем, выполняя "задачи Вашингтона и Евросоюза", киевские власти совершенно не обращают внимания на нужды обычных граждан.
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