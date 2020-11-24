"Большая перезагрузка" от глобалистов – мир уже не вернётся к докоронавирусной реальности

Автор:

Джеймс Делингпоул

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Это звучит как теория заговора и часто отвергается как таковая людьми, которые воображают себя умными и изощрёнными. Впрочем, на самом деле люди, настаивающие на "Большой перезагрузке", совершенно откровенны в своих планах. В самом деле, они едва ли могут перестать говорить об этом...

"Модные слова" или кодовые фразы?

Один из этих людей – премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Видео, в котором Трюдо рассказывает о "Большой перезагрузке", вызвало шквал нервного интереса в социальных сетях.

Трюдо говорит:

Программа "Построить лучше, чем было" означает оказание поддержки наиболее уязвимым слоям населения, сохраняя при этом нашу динамику в достижении "Повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года и целям устойчивого развития". Канада готова выслушать и помочь. Эта пандемия предоставила возможность для перезагрузки. Это шанс ускорить наши предпандемические усилия по переосмыслению наших экономических систем, которые на самом деле решают такие глобальные проблемы, как крайняя нищета, неравенство и изменение климата.

Это звучит достаточно безобидно – такой бессмысленный словесный мусор, которого можно ожидать от Трюдо. Но на самом деле фразы, которые он использует, имеют более глубокий смысл: "Построить лучше", "Повестка дня до 2030 года", "Устойчивое развитие и цели устойчивого развития", "Перезагрузка" – всё это модные слова для полной трансформации глобальной экономики с целью создания нового мирового порядка.

Лозунг "Построить лучше, чем было" – это лозунг "Большой перезагрузки" и человека, который её изобрел, Клауса Шваба. Шваб – лысый немец в возрасте восьмидесяти лет, с сильным акцентом, похожий на злодея из фильмов про Джеймса Бонда. В 1970-х годах он основал площадку, известную сегодня как "Всемирный экономический форум". ВЭФ проводит ежегодный саммит в Давосе, Швейцария, где, как говорят, "миллиардеры ходят читать миллионерам лекции о том, как живут простые люди".

До недавнего времени форум в Давосе, наверное, казался безобидным событием: своего рода ежегодная шутка, в которой мы все смеёмся над абсурдным зрелищем, когда люди, представляющие один процент из одного процента населения Земли, прибывают на частных самолётах и лимузинах, чтобы рассказать о важности устойчивого развития и спасения планеты.

Но события 2020 года изменили всё это, потому что COVID-19 дал идеальный предлог для своего рода скоординированного глобалистского переворота, который ранее можно было увидеть лишь в зловещем блеске глаз Клауса Шваба.

"Старая" жизнь не вернётся никогда

По признанию самого Шваба, мир должен "действовать сообща и быстро, чтобы перестроить все аспекты наших обществ и экономик" – короче говоря, он утверждает, что однажды промышленность должна "трансформироваться... нам нужна "большая перезагрузка" капитализма".

"Предупреждая о суматошных переменах, можно ожидать, что этот план будет реализован", – продолжает Шваб.

Уровень сотрудничества и амбиций, который это подразумевает, беспрецедентен. Но это не какая-то невозможная мечта. На самом деле одна из положительных сторон пандемии заключается в том, что она показала, как быстро мы можем радикально изменить наш образ жизни. Почти мгновенно кризис заставил бизнесменов и отдельных людей отказаться от практик, которые долгое время считалась необходимыми, от частых авиаперелётов до работы в офисе.

Как утверждает сам ВЭФ о грядущей технократии, которая будет править нашей жизнью: "Добро пожаловать в 2030 год. У меня нет ничего, нет частной жизни, и жизнь никогда не была лучше".

В "Большой перезагрузке" нет ничего нового. Шваб и его сторонники говорят об этом уже много лет. Китайский коронавирус, вернее, драконовские, подрывающие свободу меры, принятые правительствами для борьбы с ним, лишь ускорили этот процесс.

Как я сообщал в одной из своих предыдущих статей, Шваб написал несколько книг о своём генеральном плане.

Его последняя книга под названием "COVID-19: Великая перезагрузка" не оставляет никаких сомнений в том, что хаос коронавирусной пандемии представляет собой прекрасную возможность для ускорения движения всего мира к "новой нормальности".

На момент написания настоящего доклада (июнь 2020 года) пандемия продолжает обостряться во всём мире. Многие из нас размышляют о том, когда же всё вернётся на круги своя. Короткий ответ: никогда. Ничто никогда не вернётся к "нарушенному" чувству нормальности, которое существовало до кризиса, потому что коронавирусная пандемия знаменует собой фундаментальную точку перегиба на нашей глобальной траектории.

Поняли? Что касается ваших новых глобалистских владык, вы никогда не вернёте себе старую жизнь, как бы вы этого ни желали. Кроме того, уясните: это делается для вашего же блага, потому что ваш старый образ жизни был основан на "сломанной" модели.

Коронавирус – удобный предлог для глобалистов

Убеждённость автора в том, что новая нормальность – это то, что нам нужно и должно стать желанным для нас, такова, что он вряд ли удосужится притвориться, что китайский коронавирус – это не что иное, как удобный предлог.

В отличие от некоторых прошлых эпидемий, COVID-19 не представляет новой экзистенциальной угрозы.

Шваб в своей книге ясно дал понять, что коронавирус – это не столько кризис, сколько шанс ускорить рождение нового мирового порядка, который он называет "Четвёртой промышленной революцией".

Грядут столь радикальные по своим последствиям изменения, что некоторые эксперты ссылаются на эпохи "до коронавируса" (до Р. Х.) и "после коронавируса" (после Р. Х.). Мы будем продолжать удивляться как быстротечности, так и неожиданности этих изменений: по мере того, как они будут влиять друг на друга, они будут провоцировать последствия второго, третьего, четвёртого порядка, каскадные эффекты и непредвиденные результаты.

Всё это, конечно, было бы только домыслами, если бы один лишь зловеще выглядящий лысый парень (с мимолётным сходством с Блофельдом) говорил об этом. К сожалению, многие влиятельные люди во всём мире очень серьёзно относятся к этим вещам.

Вот почему Джо Байден использовал слоган "Построить лучше, чем было" в качестве лозунга своей кампании. Вот почему британские консерваторы размещают ссылку на соответствующий сайт на своей странице в Twitter. И вот почему премьер‑министр Великобритании Борис Джонсон вставляет эту фразу в свои выступления.

На самом деле, как я уже сообщал в мае, эту фразу используют всевозможные учреждения. Моя статья называлась "Построить лучше, чем было" – последняя кодовая фраза для "зелёной глобальной тирании".

Вряд ли кто-то тогда заинтересовался этой статьёй. Может быть, сейчас будет больше людей, которые начнут понимать, что в то время как эти ребята из "Большой перезагрузки" могут выглядеть как чудаки, они на самом деле смертельно серьёзны.

Конечно, это звучит как теория заговора.

Но, как сказал однажды кто-то мудрый, когда тебе сообщают именно то, что делают, это не уже не заговор.

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь: https://www.breitbart.com/europe/2020/11/18/the-great-reset-is-trending-heres-why/.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".