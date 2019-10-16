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"Большая ошибка" ВВС: В Индии два офицера IAF предстанут перед трибуналом за сбитый в феврале Ми-17

16 октября 2019, 19:39  •  39 • В мире
За неправильные действия, которые привели к крушению вертолёта Ми-17 под "дружественным огнём" во время воздушного боя между ВВС Индии и Пакистана 27 февраля текущего года, перед военным трибуналом предстанут два офицера индийских ВВС. Ещё четверых офицеров ждёт административное наказание. По словам главы Indian air force Кумара Бхадаурия, это крушение было "большой ошибкой" со стороны ВВС.
Как сообщает издание India Today, такое решение принято по итогам проведённого расследования, завершившегося в начале текущего месяца
В ходе разбирательства подтверждено, что в вертолёт Ми-17 индийский ВВС попала ракета, выпущенная из индийского же комплекса ПВО Spyder."Это достоверно установлено", - подтвердил Бхадуария.
"Военный трибунал над двумя офицерами начнётся в ближайшее время. Семьям погибших даны гарантии, что правосудие свершится в любом случае", - сообщили India Today источники в Indian air force.
Напомним, 27 февраля в результате крушения вертолёта Ми-17, произошедшего в 100 километрах от города Сринагар, погиб один гражданский на земле и шесть военнослужащих Indian air force, находившихся в вертолёте.
В этот день между ВВС Индии и Пакистана разыгрался воздушный бой в районе линии контроля между двумя странами. В связи с этим индийские ПВО были приведены в состояние боевой готовности. Крушение вертолёта Ми-17 произошло через 10 минут после того, как он поднялся в воздух. Как стало известно, офицеры, дежурившие в тот день на ЗРК, приняли вертолёт за ракету, летящую со стороны Пакистана.
Во время стычки между пакистанскими и индийскими военными 27 февраля в воздух было поднято 32 самолёта с обеих сторон. В частности, со стороны Исламабада было задействовано четыре F-16, четыре JF-17 Thunder и ещё 16 самолётов. Непосредственно Нью-Дели подняли четыре Су-30МКИ, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21.
Как утверждает индийская сторона, пакистанцы пересекли линию разграничения и сбросили несколько бомб на позиции индийцев. Пилот ВВС Индии в МиГ-21 смог сбить один вражеский F-16. Находившиеся в нём два пилота катапультировались и приземлились на территории Пакистана.
Обидчика атаковали пакистанские F-16, которые попали в машину. Пилот Абхинандан Вартхаман катапультировался и был взят в плен.

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