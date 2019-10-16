"Большая ошибка" ВВС: В Индии два офицера IAF предстанут перед трибуналом за сбитый в феврале Ми-17

Как сообщает издание India Today, такое решение принято по итогам проведённого расследования, завершившегося в начале текущего месяца

В ходе разбирательства подтверждено, что в вертолёт Ми-17 индийский ВВС попала ракета, выпущенная из индийского же комплекса ПВО Spyder."Это достоверно установлено", - подтвердил Бхадуария.

"Военный трибунал над двумя офицерами начнётся в ближайшее время. Семьям погибших даны гарантии, что правосудие свершится в любом случае", - сообщили India Today источники в Indian air force.

Напомним, 27 февраля в результате крушения вертолёта Ми-17, произошедшего в 100 километрах от города Сринагар, погиб один гражданский на земле и шесть военнослужащих Indian air force, находившихся в вертолёте.

В этот день между ВВС Индии и Пакистана разыгрался воздушный бой в районе линии контроля между двумя странами. В связи с этим индийские ПВО были приведены в состояние боевой готовности. Крушение вертолёта Ми-17 произошло через 10 минут после того, как он поднялся в воздух. Как стало известно, офицеры, дежурившие в тот день на ЗРК, приняли вертолёт за ракету, летящую со стороны Пакистана.

Во время стычки между пакистанскими и индийскими военными 27 февраля в воздух было поднято 32 самолёта с обеих сторон. В частности, со стороны Исламабада было задействовано четыре F-16, четыре JF-17 Thunder и ещё 16 самолётов. Непосредственно Нью-Дели подняли четыре Су-30МКИ, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21.

Как утверждает индийская сторона, пакистанцы пересекли линию разграничения и сбросили несколько бомб на позиции индийцев. Пилот ВВС Индии в МиГ-21 смог сбить один вражеский F-16. Находившиеся в нём два пилота катапультировались и приземлились на территории Пакистана.

Обидчика атаковали пакистанские F-16, которые попали в машину. Пилот Абхинандан Вартхаман катапультировался и был взят в плен.