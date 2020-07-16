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"Большая ошибка русских и талибов" развяжет руки США - отставной генерал

16 июля 2020, 07:00  •  52 • В мире
Бывший командующий международными силами под руководством США и НАТО в Афганистане, отставной генерал Джон Николсон намекнул на военные действия, если сообщения о "сговоре" РФ и талибов подтвердятся. "Если это правда, это одновременно безрассудный просчёт и большая ошибка со стороны русских и талибов", - заявил он, добавив, что США должны дать жёсткий ответ России в таком случае.
Американский отставной генерал намекнул на войну с Россией, в случае если данные о "сговоре" РФ с талибами подтвердятся. Бывший командующий международными силами под руководством США и НАТО в Афганистане Джон Николсон заявил, что во время командования в 2016-2018 годах в Афганистане и сам сталкивался с подтверждением сотрудничества русских и радикалов из "Талибана"*(организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
По его словам, тогда якобы через Таджикистан радикалов снабжали боеприпасами и стрелковым оружием, но помощь была ограниченной, заявил он в беседе с The Washington Post.
Тогда США индифферентно относились к этому, поскольку такие действия особо не нарушали существующий баланс сил в регионе. Но если данные о том, что русские "сговаривались" с боевиками, чтобы устранять американцев, тут Вашингтон должен действовать жёстко, убеждён Николсон.
Он отметил, что подобные просчёты, что неоднократно подтверждалось в истории, приводят к боестолкновениям.
"Если это правда, это одновременно безрассудный просчёт и большая ошибка со стороны русских и талибов. История показывает, что подобные ошибки и просчёты часто приводят к войне", - сказал он.
Напомним, что ни в США, ни в России не считают достоверной информацию о некоем "сговоре" РФ с "Талибаном" для убийства американских военных.

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