"Большая кремлёвская дипломатия в Средней Азии": Путин связался с главой Узбекистана

Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане. "Большая кремлёвская дипломатия перешла из Закавказья в Среднюю Азию", комментирует "Пул №3".

Президент России Владимир Путин связался с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На фоне вывода американских войск из Афганистана в стране произошло резкое обострение ситуации. Лидеры России и Узбекистана обменялись мнениями по поводу происходящего в ближневосточной стране, а также обсудили отношения России и Узбекистана.

При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества,

- говорится в сообщении.

Большая кремлёвская дипломатия перешла из Закавказья в Среднюю Азию,

- комментируют журналисты кремлёвского пула в Telegram-канале "Пул №3".

Напомним, что ранее в Кремле высказали беспокойство по поводу того, как складывается обстановка в приграничных районах Афганистана в связи с выводом американских войск из страны. В Москве отмечают, что ситуация в ближневосточной стране постепенно выходит из-под контроля.