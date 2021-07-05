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"Большая кремлёвская дипломатия в Средней Азии": Путин связался с главой Узбекистана

05 июля 2021, 22:30  •  178 • Политика
Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане. "Большая кремлёвская дипломатия перешла из Закавказья в Среднюю Азию", комментирует "Пул №3".
Президент России Владимир Путин связался с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На фоне вывода американских войск из Афганистана в стране произошло резкое обострение ситуации. Лидеры России и Узбекистана обменялись мнениями по поводу происходящего в ближневосточной стране, а также обсудили отношения России и Узбекистана.
При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества,
- говорится в сообщении.
Большая кремлёвская дипломатия перешла из Закавказья в Среднюю Азию,
- комментируют журналисты кремлёвского пула в Telegram-канале "Пул №3".
Напомним, что ранее в Кремле высказали беспокойство по поводу того, как складывается обстановка в приграничных районах Афганистана в связи с выводом американских войск из страны. В Москве отмечают, что ситуация в ближневосточной стране постепенно выходит из-под контроля.

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