"Большая Европа" с Россией и "общими соседями": Лавров напомнил об "упущенных возможностях" ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что последние годы стали для отношений Москвы и Евросоюза "периодом упущенных возможностей". По мнению министра, ЕС "сохраняет абсурдную увязку перспектив взаимодействия с внутриукраинским урегулированием".

Как результат - заморозка совместной работы по ряду сфер, а также многомиллиардные убытки, которые понесли страны Европы.

Но глава российского МИД полагает, что время вернуть отношения "на траекторию поступательного развития" уже наступило. Больше того, министр напомнил и об идее "большой Европы", участниками которой стали бы Россия, Европейский союз и "общие соседи". От этой идеи Москва не отказывается.

"Мы никогда не отказывались от идеи построения подлинно единой "большой Европы" без разделительных линий, которая включала бы в себя и Россию, и Евросоюз, и наших общих соседей", - отметил Лавров в недавнем интервью для газеты La Stampa.