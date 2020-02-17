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"Большая Европа" с Россией и "общими соседями": Лавров напомнил об "упущенных возможностях" ЕС
17 февраля 2020, 14:24 • 78 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о том, что последние годы стали "периодом упущенных возможностей" для России и Евросоюза. Министр также отметил, что "мы никогда не отказывались от идеи построения подлинно единой "большой Европы", которая включала бы в себя и Россию, и Евросоюз, и наших общих соседей".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что последние годы стали для отношений Москвы и Евросоюза "периодом упущенных возможностей". По мнению министра, ЕС "сохраняет абсурдную увязку перспектив взаимодействия с внутриукраинским урегулированием".
Как результат - заморозка совместной работы по ряду сфер, а также многомиллиардные убытки, которые понесли страны Европы.
Но глава российского МИД полагает, что время вернуть отношения "на траекторию поступательного развития" уже наступило. Больше того, министр напомнил и об идее "большой Европы", участниками которой стали бы Россия, Европейский союз и "общие соседи". От этой идеи Москва не отказывается.
"Мы никогда не отказывались от идеи построения подлинно единой "большой Европы" без разделительных линий, которая включала бы в себя и Россию, и Евросоюз, и наших общих соседей", - отметил Лавров в недавнем интервью для газеты La Stampa.
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