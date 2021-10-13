"Большая честь и ответственность": Поклонская опубликовала указ Путина о новом назначении

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала указ президента России Владимира Путина о её новом назначении. Поклонская призналась, что для неё это "большая честь и ответственность".

В своём Telegram-канале она написала о том, что президент назначил её Чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Кабо-Верде.

"Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной!" - написала Поклонская.

Она также пообещала "выполнять свой долг достойно" и оправдать оказанное ей высокое доверие.

Возможное назначение Натальи Поклонской обсуждают с конца августа 2021 года. Тогда источники в Госдуме сообщили, что кандидатуру на тот момент заместителя председателя Комитета ГД по международным делам Натальи Поклонской рассматривают на должность посла. Отправить её хотят в Республику Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса.

По сведениям одного из источников, уже готовы все необходимые документы. Осталось лишь дождаться одобрения Комитета Госдумы по международным делам и президента России.

Ранее Поклонская избегала вопросов о своём возможном назначении.