"Большая часть тестов в США - это полная чушь": Билл Гейтс раскритиковал американских врачей

Издание Wired пообщалось с Биллом Гейтсом на тему коронавируса и узнало мнение миллиардера о том, как проводится тестирование американских граждан на COVID-19.

Экс-владелец Microsoft считает, что система здравоохранения США намеренно завышает стоимость тестов, хотя их можно сделать более дешёвыми и доступными средствами. В рамках своего фонда Билла и Мелинды Гейтс миллиардер принимал участие в финансировании программы диагностической проверки на коронавирус, причём результаты были очень впечатляющими и быстрыми. Но Управление по контролю качества продуктов и лекарств притормозило эту программу.

По словам Гейтса, его специалистам удалось доказать, что взятый мазок не нужно класть в холодильник, что его можно просто положить в сухой полиэтиленовый пакетик, а также использовать простые дешёвые ватные палочки. Кроме того, для взятия анализа вовсе необязательно проникать в глубину носовой раковины, что очень больно.

Однако американскому Минздраву выгоднее продавать дорогие тесты, притом что, даже задерживая результаты на несколько недель, стоимость не снижается. По словам Билла Гейтса, большая часть тестов на COVID-19 в США - "полная чушь", да ещё и доступная только богатым.