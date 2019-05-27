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"Боль" Германии, победа Ле Пен, Ципрас объявил досрочные выборы: Каким окажется новый Европарламент

27 мая 2019, 05:24  •  94 • Политика
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в воскресенье о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Отметим, что 26 мая завершились выборы в Европарламент. Они проходили в течение нескольких дней: 23 мая голосовали Нидерланды и Великобритания, 24 мая – Ирландия и Чехия, 25 мая – Латвия, Словакия и Мальта. В воскресенье в выборах участвовали избиратели лидеров Европы – Германии, Франции и Италии, а также остальных стран.
Стало известно о том, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил 26 мая о том, что в стране будут проводиться досрочные парламентские выборы.
Об этом он заявил после того, как возглавляемая им правящая партия Коалиция радикальных левых сил уступила примерно на 9% по популярности другой партии - "Новая демократия" на состоявшихся в воскресенье выборах в Европейский парламент.
"Я попрошу президента Греции немедленно объявить общенациональные выборы", - заявил Ципрас.
Какие прогнозы
Отметим, что сейчас Европарламент опубликовал первый прогноз распределения мандатов на основе выборов в 11 странах. Также учитывались и предвыборные оценки в других семнадцати станах.
Отмечается, что Европейская народная партия может получить 173 мандата, а их союзники социал-демократы — 147. Однако, согласно прогнозам, эти партии сокращают число мандатов, а значитне смогут сформировать большинство.
"Боль" Социал-демократической партии Германии
Ранее сообщалось, что входящие в правящую в ФРГ коалицию партии - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - понесли катастрофические потери во время голосования в Европарламент, которое прошло в Германии. Так, они показали исторически низкие результаты за историю своего участия в подобных мероприятиях.
Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в свою очередь, признала, что результат не соответствует ожиданиям немецких консерваторов. При этом она подчеркнула, что как бы то там ни было, свою задачу они все же выполнили.
По итогам, как оказалось, хуже выступили социал-демократы, которые вообще отдали второе место "зеленым". Политологи называют это "катастрофой", поскольку снижение из рейтинга составило рекордные 11,8%.
"Хочу призвать всех нас уверенно смотреть в будущее, даже если результаты сегодняшнего дня вызывают боль, - заявила глава партии Андреа Налес. - Они показывают, что у нас еще много работы", - подчеркнула глава партии.
Марин Ле Пен обогнала Макрона
Возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение" сейчас лидирует на выборах в Европейский парламент во Франции. Отмечается, что по данным экзитполов, ее блок набрал 23,2% голосов.
Что касается других участников, то на втором месте - партия "Вперед, Республика", которую возглавляет Эммануэль Макрон. С ними делит место "Демократическое движение". У них - 21,9% голосов.

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