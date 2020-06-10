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"Больные точки есть в каждом регионе": Вице-спикер Госдумы об экологических проблемах России
10 июня 2020, 09:00 • 34 • Политика
Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева заявила об изменении отношения к экологии в России после инцидента в Норильске. "Больные точки есть в каждом регионе", - поведала депутат.
Инцидент с утечкой 21 тысячи кубометров топлива в Норильске должен изменить отношение к экологическим проблемам в России. Об этом заявила РИА ФАН вице-спикер Государственной Думы Ольга Тимофеева.
Депутаты подключат свой парламентский контроль для мониторинга ситуации в сфере, в которой давно стоило навести порядок. О многочисленных проблемах говорилось ещё в 2016 году, причём они фиксируются не только в Норильске.
"Больные точки есть в каждом регионе", - поведала политик.
Более того, 93% граждан РФ озабочены экологической повесткой, а больше их пугает только пандемия. Проблема заключается в том, что в экологической сфере постоянно приходится сталкиваться с лоббизмом со стороны бизнеса.
В качестве примера Тимофеева привела мусорную реформу, которая до сих пор буксует во многих регионах из-за блокировки принятия подзаконных актов. При этом в ГД есть законопроект о предупреждении разлива нефти, но за два года его не доработали.
"Порой малые штрафы для предприятий не работают. Так было с законопроектом о лесах, об утилизации отходов, так было и с Байкалом", - пожаловалась депутат.
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