"Больное, ущербное существо": Порошенко "припечатали" после скандала со скрытыми камерами

Украинское общество кипит от возмущения: в спортклубе Порошенко были найдены скрытые камеры. Бывший депутат рады, а ныне лидер оппозиционной партии "Наши" Евгений Мураев "припечатал" экс-президента Украины, назвав его "тупым... мелким... больным и ущербным существом".

Напомним, вчера в принадлежащем экс-президенту Украины Петру Порошенко спортклубе "Пятый элемент" была обнаружена система тотальной слежки за посетителями. Обыски прошли в рамках расследования нескольких уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины, всего таких дел 15.

Как пояснили правоохранители, скрытые видеокамеры обнаружены во всех углах женской и мужской раздевалок, а также в системе вентиляции; 21 декабря возбуждено уголовное дело, всю технику изъяли.

Происшествие вызвало громкий резонанс на Украине. Евгений Мураев написал в Facebook и "ВКонтакте", что "никогда не понимал и не уважал Порошенко", но такая наглость "удивила даже его". Для чего Порошенко понадобилось подглядывать за переодевающимися людьми, остаётся загадкой, считает политик.