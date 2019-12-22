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"Больное, ущербное существо": Порошенко "припечатали" после скандала со скрытыми камерами
22 декабря 2019, 19:54 • 196 • Политика
"Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо" - такое заявление появилось в аккаунтах бывшего депутата рады Евгения Мураева после скандала с найденными в спортклубе "Пятый элемент" скрытыми видеокамерами.
Украинское общество кипит от возмущения: в спортклубе Порошенко были найдены скрытые камеры. Бывший депутат рады, а ныне лидер оппозиционной партии "Наши" Евгений Мураев "припечатал" экс-президента Украины, назвав его "тупым... мелким... больным и ущербным существом".
Напомним, вчера в принадлежащем экс-президенту Украины Петру Порошенко спортклубе "Пятый элемент" была обнаружена система тотальной слежки за посетителями. Обыски прошли в рамках расследования нескольких уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины, всего таких дел 15.
Как пояснили правоохранители, скрытые видеокамеры обнаружены во всех углах женской и мужской раздевалок, а также в системе вентиляции; 21 декабря возбуждено уголовное дело, всю технику изъяли.
Происшествие вызвало громкий резонанс на Украине. Евгений Мураев написал в Facebook и "ВКонтакте", что "никогда не понимал и не уважал Порошенко", но такая наглость "удивила даже его". Для чего Порошенко понадобилось подглядывать за переодевающимися людьми, остаётся загадкой, считает политик.
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