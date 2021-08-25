"Больно осознавать": Лавров назвал причину "плачевных" отношений между Россией и ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что отношения между Россией и странами Евросоюза в последние годы стали "плачевными".

Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что отношения между Россией и Евросоюзом "плачевны". И всему виной - политика Брюсселя по сдерживанию России, считает Лавров.

Лавров подчеркнул, что Россия готова, со своей стороны, развивать прагматичный диалог и с ЕС, и с его членами "исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договорённости в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам". Об этом глава МИД сказал на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

"Больно сознавать, что отношения между ЕС и Россией на данный момент достигли низшей точки. Разрыв между Западом и Востоком в последнее время всё больше углублялся, а это не может быть и не должно быть в наших интересах", - подытожил министр.

Отношения России и стран Европы ухудшились после референдума в Крыму, когда европейские политики обвинили Россию во вмешательстве в голосование местных жителей. В то же время Европа ввела относительно Москвы ряд санкций, Россия ответила тем же. Москва не раз говорила, что не является агрессором на Украине.