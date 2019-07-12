"Больно не только кахетинцам": Грузинские виноделы решили наказать гендиректора "Рустави-2"

Митинг прошел у Гомборского перевала, что находится на окраине Кахетии. Протестовать вышли несколько десятков грузинских виноделов, которые выдвинули требования к Гварамии.

Прежде всего от него намерены услышать извинения за нецензурные слова в адрес вина, которое отправляют на продажу в Россию. Недавно Гварамия публично в эфире своего телеканала пообещал мочиться в вино и воды, отправляемые в РФ из Грузии. Эта выходка возмутила грузинскую общественность, поскольку таким образом гендиректор "Рустави-2" отреагировал на поддержку грузинами политических решений российского лидера Владимира Путина.

Виноделы, также возмутившиеся выходкой своего соотечественника, перекрыли дорогу возле перевала, блокаду продержали около получаса. Они также сказали, что если от Гварамии не последует публичных извинений, то они приедут митинговать уже в Тбилиси, к офису телеканала.

"Больно не только кахетинцам. Он оскорбил своей бранью всю Грузию", - отметил в беседе с журналистом телеканала "Имеди" один из протестующих против Гварамии - Александр Хуцишвили.