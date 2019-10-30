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"Больницы XIX века для земских докторов времён Чехова": Эксперт о росте внутрибольничной смертности в России
30 октября 2019, 11:54 • 40 • Политика
В российских больницах выросла смертность пациентов. "У нас ветхие объекты "здравозахоронения", построенные в XIX веке для земских докторов времён Чехова", - рассказывает о ситуации эксперт проекта "За честные закупки" ОНФ Дмитрий Омутных.
В 79 российских регионах из 85 выросла смертность в больницах, подсчитали эксперты фонда "Здоровье". Отчего так происходит, рассказал эксперт проекта "За честные закупки" ОНФ Дмитрий Омутных в передаче "Дежурный по редакции" на канале Царьград.
Он отмечает, что проект по модернизации медицины в России, строительство больниц и развитие хороших медицинских центров - это всё фасад. А все те "истории ужасов" о больницах, что часто можно услышать в СМИ, - это средняя картина по стране. Эксперт поясняет, что проблемы копились годами, проблемы не решались. Есть то, что у нас сейчас восстанавливается и строится, но подавляющее большинство наших медучреждений оставляют желать лучшего.
По его словам, вопрос, как всегда, упирается в финансирование. Есть задача развивать перинатальные центры, и их развивают за счёт средств федерального бюджета. Деньги на всё остальное распределяются по остаточному принципу на местах, причём исключительно исходя из "коридорной обстановки", рассказывает эксперт.
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