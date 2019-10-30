Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЕС не должен отступать перед лицом Путина: Шведский журналист напомнил об "...
Главы МИД РФ, Ирана и Турции приветствовали запуск сирийского Конституционного к...
Что на уме, то и на языке: Самые забавные оговорки Дональда Трампа
Опознать человека невозможно: Facebook представила новую "обманную" те...
Главная / Политика

"Больницы XIX века для земских докторов времён Чехова": Эксперт о росте внутрибольничной смертности в России

30 октября 2019, 11:54  •  40 • Политика
В российских больницах выросла смертность пациентов. "У нас ветхие объекты "здравозахоронения", построенные в XIX веке для земских докторов времён Чехова", - рассказывает о ситуации эксперт проекта "За честные закупки" ОНФ Дмитрий Омутных.
В 79 российских регионах из 85 выросла смертность в больницах, подсчитали эксперты фонда "Здоровье". Отчего так происходит, рассказал эксперт проекта "За честные закупки" ОНФ Дмитрий Омутных в передаче "Дежурный по редакции" на канале Царьград.
Он отмечает, что проект по модернизации медицины в России, строительство больниц и развитие хороших медицинских центров - это всё фасад. А все те "истории ужасов" о больницах, что часто можно услышать в СМИ, - это средняя картина по стране. Эксперт поясняет, что проблемы копились годами, проблемы не решались. Есть то, что у нас сейчас восстанавливается и строится, но подавляющее большинство наших медучреждений оставляют желать лучшего.
"У нас ветхие объекты здравозахоронения, я бы сказал. Не нужно ремонтировать то, что было построено в XIX веке для земских докторов времён Чехова. Нужно строить современные больницы. Невозможно поставить дорогое оборудование в неприспособленное помещение, это потребует дополнительных затрат. Нужен другой подход", - подчёркивает Дмитрий Омутных в эфире передачи "Дежурный по редакции" на канале Царьград.
По его словам, вопрос, как всегда, упирается в финансирование. Есть задача развивать перинатальные центры, и их развивают за счёт средств федерального бюджета. Деньги на всё остальное распределяются по остаточному принципу на местах, причём исключительно исходя из "коридорной обстановки", рассказывает эксперт.
"У нас строятся замечательные больницы федерального уровня. Но региональные больницы в ужасном состоянии. Мы часто слышим: зачем ремонтировать больницы, это бесполезно. Там, где можно провести капремонт, а это можно сделать, его нужно делать. Нам нужны новые современные проекты современных больниц у нас всё для этого есть. У нас замечательные врачи. В таком состоянии, как сейчас, лечиться невозможно", - подводит итог Дмитрий Омутных.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
29 октября 2019, 22:54
"Мяч на стороне России": Правительство Египта готово к восстановлению авиасообщения
30 октября 2019, 02:09
Бронзовый на век: президент призвал беречь наследие Евгения Примакова
30 октября 2019, 00:09
Главы МИД РФ, Ирана и Турции выступили с совместным заявлением по Сирии
30 октября 2019, 08:39
Обещал - выполняй: От премьера Британии в СМИ требуют "сдохнуть в канаве", как и обещал - фото
29 октября 2019, 22:54
"История в стиле Джеймса Бонда": Главаря ИГИЛ уничтожили благодаря украденным трусам
29 октября 2019, 22:54
В Госдуме пожелали увидеть доказательства отвода сил в Золотом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2019, 15:54
Еще 5 стран Африки просят военные базы России
29 октября 2019, 09:54
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
28 октября 2019, 02:54
Евгений Примаков: После отставки к деду приехал глава ФСБ Путин с генералами
29 октября 2019, 00:09
Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уступке - источник
28 октября 2019, 07:54
Батальоны просят крови
24 октября 2019, 06:24
Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстьют». По зубам ли анаэробки?
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе "Боинга МН17"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.