"Больницы XIX века для земских докторов времён Чехова": Эксперт о росте внутрибольничной смертности в России

В 79 российских регионах из 85 выросла смертность в больницах, подсчитали эксперты фонда "Здоровье". Отчего так происходит, рассказал эксперт проекта "За честные закупки" ОНФ Дмитрий Омутных в передаче "Дежурный по редакции" на канале Царьград.

Он отмечает, что проект по модернизации медицины в России, строительство больниц и развитие хороших медицинских центров - это всё фасад. А все те "истории ужасов" о больницах, что часто можно услышать в СМИ, - это средняя картина по стране. Эксперт поясняет, что проблемы копились годами, проблемы не решались. Есть то, что у нас сейчас восстанавливается и строится, но подавляющее большинство наших медучреждений оставляют желать лучшего.

"У нас ветхие объекты здравозахоронения, я бы сказал. Не нужно ремонтировать то, что было построено в XIX веке для земских докторов времён Чехова. Нужно строить современные больницы. Невозможно поставить дорогое оборудование в неприспособленное помещение, это потребует дополнительных затрат. Нужен другой подход", - подчёркивает Дмитрий Омутных в эфире передачи "Дежурный по редакции" на канале Царьград.

По его словам, вопрос, как всегда, упирается в финансирование. Есть задача развивать перинатальные центры, и их развивают за счёт средств федерального бюджета. Деньги на всё остальное распределяются по остаточному принципу на местах, причём исключительно исходя из "коридорной обстановки", рассказывает эксперт.