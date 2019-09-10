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"Болгария, ты уже опозорилась. Пора бы окститься" - сенатор Косачев об атаке на русофилов
10 сентября 2019, 12:39 • 189 • Политика
Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал внезапную атаку на русофилов в Болгарии - серию задержаний, допросов и странных обвинений в "шпионаже". "Болгария, ты уже опозорилась. Пора бы окститься", - призвал Косачев.
"Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в "шпионаже" в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией", - отметил на своей странице в соцсети Facebook председатель комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев.
Так он прокомментировал информацию об атаке на русофилов Болгарии. В частности, ранее сообщалось про задержание секретаря болгарского Национального движения "Русофилы", бывшего главного редактора газеты "Дума" Юрия Борисова. Кроме того, уже сутки, по информации Царьграда, не выходит на связь и председатель движения Николай Малинов.
Косачев отметил, что отлично знает многих из тех, на кого сейчас началась "охота".
Кроме того, Косачев заверил, что сейчас будет разбираться в случившемся, а если подтвердятся худшие опасения, то "решительно защищать". Причем сразу "по всем линиям". В том числе будет оказана дипломатическая помощь, общественно-политическая и, "если будет уместно", то юридическая тоже.
Помимо этого, сенатор пообещал потребовать "исчерпывающих оценок происходящего от международных правозащитников, пестующих тему "узников совести", а также от НАТО и Евросоюза, где, как не без иронии напомнил Косачев, так любят "свои ценности и наши общие права человека".
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