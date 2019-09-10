"Болгария, ты уже опозорилась. Пора бы окститься" - сенатор Косачев об атаке на русофилов

"Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в "шпионаже" в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией", - отметил на своей странице в соцсети Facebook председатель комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев.

Так он прокомментировал информацию об атаке на русофилов Болгарии. В частности, ранее сообщалось про задержание секретаря болгарского Национального движения "Русофилы", бывшего главного редактора газеты "Дума" Юрия Борисова. Кроме того, уже сутки, по информации Царьграда, не выходит на связь и председатель движения Николай Малинов.

Косачев отметил, что отлично знает многих из тех, на кого сейчас началась "охота".

"Болгария, ты уже опозорилась на днях в своей оценке итогов Второй мировой войны, - напомнил властям страны российский сенатор. - Пора бы окститься".

Кроме того, Косачев заверил, что сейчас будет разбираться в случившемся, а если подтвердятся худшие опасения, то "решительно защищать". Причем сразу "по всем линиям". В том числе будет оказана дипломатическая помощь, общественно-политическая и, "если будет уместно", то юридическая тоже.

Помимо этого, сенатор пообещал потребовать "исчерпывающих оценок происходящего от международных правозащитников, пестующих тему "узников совести", а также от НАТО и Евросоюза, где, как не без иронии напомнил Косачев, так любят "свои ценности и наши общие права человека".