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"Болезненный удар" в сердце Сирии: Нетаньяху цинично оправдал собственные удары по чужой территории

20 ноября 2019, 17:39  •  34 • Политика
Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки Сирии - фактически преступные удары - вполне законны, поскольку будто бы являются отражением атак. Более того, Нетаньяху обещал и другие "болезненные удары" в сердце Сирии.
Глубокой ночью Дамаск подвергся ракетному обстрелу со стороны израильских ВВС. Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала два десятка объектов в Сирии. В столице САР прогремело несколько взрывов, но сама атака захлебнулась: многие ракеты были перехвачены ещё на подлёте силами ПВО. Традиционный комментарий без раскаяния в связи с произошедшим дал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По версии Нетаньяху, Израиль нанёс ответный удар и намерен поступать так и впредь, поскольку "обеспечивает безопасность государства".
"Я дал понять, что, кто бы ни причинял нам вред, мы нанесем ему болезненный ответный удар", - заявил премьер-министр, добавив, что накануне как раз таким образом была атакована Сирия: мол, били якобы по "военным целям иранских сил "Кудс", однако признают, что попали и по сирийским военным. По версии Нетаньяху, накануне ракеты были выпущены по Израилю.
"Мы будем тверды в обеспечении израильской безопасности", - резюмировал премьер.
Напомним, Израиль не первый раз атакует Сирию, причем чаще всего это происходит по надуманным причинам. Последние атаки отражаются российской системой ПВО, практически не причиняя вреда.

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