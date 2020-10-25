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"Болезнь разрушит изнутри": Эрдоган назвал причину "конца Европы". И это не COVID-19

25 октября 2020, 16:45  •  215 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал причину "конца Европы". "Болезнь разрушит изнутри", - произнёс он, но речь шла совсем не о пандемии COVID-19.
Во время выступления в городе Кайсери причиной "конца Европы" турецкий лидер назвал "открытие фронта против мусульман". Он осудил операцию немецкой полиции 21 октября.
Напомним, в Берлине примерно 150 полицейских зашли в мечеть Мевляна, чтобы провести там обыск, во время молитвы мусульман. По данным турецкой ежедневной газеты Sabah, правоохранители обутыми наступали на молитвенные коврики.
Эрдоган расценил подобное поведение как "нападки на права мусульман" и назвал произошедшее новой фазой "европейского фашизма".
"Если они (страны Европы. - Ред.) не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", - добавил турецкий президент.

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