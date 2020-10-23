"Более века Карабах входил в состав Российской Империи": На что намекнула НКР в послании Путину

Президент НКР в пятницу написал обращение к Владимиру Путину, в котором попросил его оказать помощь в урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Арутюнян отметил, что российский президент является человеком, который имеет огромный авторитет как на Кавказе, так и во всём мире. Он призвал Путина сделать всё возможное, чтобы бои в регионе прекратились.

Лидер НКР напомнил о многовековой истории, которая связывает Карабах с Россией.

"Более века (с начала XIX до конца второй декады XX века) Карабах входил в состав Российской Империи. Этот исторический период ознаменовался продолжительным периодом мира, созидания и экономического подъёма", - пишет Арутюнян в Facebook.

Во время Великой Отечественной войны около 90 тыс. армян из Нагорно-Карабахской автономной области и исторического Арцаха воевали в составе Красной армии. Половина погибла, защищая свою родину. Президент НКР также добавил, что пять маршалов СССР были армянского происхождения с корнями из Арцаха - Иван Баграмян, Иван Исаков, Амазасп Бабаджанян, Сергей Худяков (Арменак Ханферянц) и Сергей Аганов.