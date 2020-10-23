|
"Более века Карабах входил в состав Российской Империи": На что намекнула НКР в послании Путину
23 октября 2020, 18:55 • 55 • Политика
Глава Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян обратился с посланием к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил российского лидера о помощи. Руководитель НКР намекнул на тесную историческую связь Москвы и Арцаха: "Более века Карабах входил в состав Российской Империи".
Президент НКР в пятницу написал обращение к Владимиру Путину, в котором попросил его оказать помощь в урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Арутюнян отметил, что российский президент является человеком, который имеет огромный авторитет как на Кавказе, так и во всём мире. Он призвал Путина сделать всё возможное, чтобы бои в регионе прекратились.
Лидер НКР напомнил о многовековой истории, которая связывает Карабах с Россией.
Во время Великой Отечественной войны около 90 тыс. армян из Нагорно-Карабахской автономной области и исторического Арцаха воевали в составе Красной армии. Половина погибла, защищая свою родину. Президент НКР также добавил, что пять маршалов СССР были армянского происхождения с корнями из Арцаха - Иван Баграмян, Иван Исаков, Амазасп Бабаджанян, Сергей Худяков (Арменак Ханферянц) и Сергей Аганов.
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 октября 2020, 12:40
|
17 октября 2020, 20:45
|
17 октября 2020, 07:00
|
22 октября 2020, 07:10
|
20 октября 2020, 11:10
|
22 октября 2020, 07:10
|
19 октября 2020, 06:45