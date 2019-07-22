"Более продвинутые, чем американские": Глава МИД Турции назвал дату заступления на дежурство С-400

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала ТГРТ рассказал, когда закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены на первое боевое дежурство.

По словам министра, Анкара начнёт задействовать С-300 для охраны своего воздушного пространства еще до наступления 2020 года. "Российские С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot", - не преминул он вставить шпильку в адрес США, которые активно противодействовали турецко-российской сделке.

Как напоминает ТАСС, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар пообещал развернуть С-400 в октябре 2019 года. Ракетные комплексы уже доставлены в Турцию, в настоящее время идёт обучение турецких боевых расчётов и интегрирование ЗРК в турецкую систему ПВО.