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"Более продвинутые, чем американские": Глава МИД Турции назвал дату заступления на дежурство С-400
22 июля 2019, 13:24 • 123 • Политика
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал дату заступления на первое боевое дежурство купленных у России ЗРК С-400. Они "более продвинутые, чем американские Patriot", не преминул напомнить министр.
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала ТГРТ рассказал, когда закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены на первое боевое дежурство.
По словам министра, Анкара начнёт задействовать С-300 для охраны своего воздушного пространства еще до наступления 2020 года. "Российские С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot", - не преминул он вставить шпильку в адрес США, которые активно противодействовали турецко-российской сделке.
Как напоминает ТАСС, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар пообещал развернуть С-400 в октябре 2019 года. Ракетные комплексы уже доставлены в Турцию, в настоящее время идёт обучение турецких боевых расчётов и интегрирование ЗРК в турецкую систему ПВО.
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