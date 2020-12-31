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"Более продажного ещё надо поискать": Политолог назвал самого лицемерного блогера

31 декабря 2020, 12:10  •  256 • Политика
Политолог рассказал, почему Юрий Дудь является иноагентом в России. "Более продажного и лицемерного блогера ещё надо поискать", - считает эксперт.
Госдума приняла закон о признании физлиц иностранными агентами. Политолог Марат Гогуадзе назвал трёх человек, которых следует признать иноагентами в первую очередь. Одним из них является блогер Юрий Дудь.
Эксперт считает закон об иноагентах одним из главных политических событий в 2020 году. По мнению Гогуадзе, данный закон поможет уберечь Россию от повторения событий, которые произошли в Белоруссии во второй половине этого года.
Также политолог предложил первых трёх кандидатов на признание иноагентами. Первый - это Михаил Горбачёв. Второй - блогер Юрий Дудь. Третий - депутат Максим Шевченко.
Пока Горбачёв жив, нужно поставить на нём клеймо иноагента. Это главный иностранный агент с российским гражданством. Более продажного и лицемерного блогера, нежели Юрий Дудь, ещё надо поискать. Завтра он будет поддерживать ЛГБТ, потом он призовёт вступить нас в США. Третьим человеком является Максим Шевченко, к сожалению, он ещё и депутат,
- цитирует Nation News Марата Гогуадзе.

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