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"Более напористая сверхдержава": Генсек НАТО по-своему решил объяснить возвращение Крыма в Россию
06 августа 2019, 07:39 • 113 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по-своему решил объяснить возвращение Крыма в состав России. Выступая в Новой Зеландии, он заявил, что Россия как одна из сверхдержав оказалась боле напористой, а потому и смогла претендовать на новые территории.
Об этом Столтенберг заявил в ходе своей речи, произнесенной в стенах Центра стратегических исследований. Генеральный секретарь НАТО признал, что Россия как сверхдержава стала гораздо более напориста в своей внешней и внутренней политике.
Он напомнил, что Кремль продолжает наращивать военный потенциал, демонстрируя его возможности в том числе на Ближнем Востоке – к примеру, в Сирии. Одним из проявлений напористости России Столтенберг назвал и присоединение Крыма – впрочем, в соответствии с линией США уточнив, что это была "незаконная аннексия". Напомним, что жители полуострова организовали референдум, и большинством голосов решили вернуться в состав России.
Тем временем Столтенберг объявил, что после окончания Второй мировой войны "захват" Крыма – первый случай "присвоения" одним государством территории другого. Он также не преминул обвинить Россию в развале ДРСМД и отметил, что растущая конкурентоспособность России "вызывает беспокойство".
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