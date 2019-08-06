"Более напористая сверхдержава": Генсек НАТО по-своему решил объяснить возвращение Крыма в Россию

Об этом Столтенберг заявил в ходе своей речи, произнесенной в стенах Центра стратегических исследований. Генеральный секретарь НАТО признал, что Россия как сверхдержава стала гораздо более напориста в своей внешней и внутренней политике.

Он напомнил, что Кремль продолжает наращивать военный потенциал, демонстрируя его возможности в том числе на Ближнем Востоке – к примеру, в Сирии. Одним из проявлений напористости России Столтенберг назвал и присоединение Крыма – впрочем, в соответствии с линией США уточнив, что это была "незаконная аннексия". Напомним, что жители полуострова организовали референдум, и большинством голосов решили вернуться в состав России.

Тем временем Столтенберг объявил, что после окончания Второй мировой войны "захват" Крыма – первый случай "присвоения" одним государством территории другого. Он также не преминул обвинить Россию в развале ДРСМД и отметил, что растущая конкурентоспособность России "вызывает беспокойство".