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"Более активны там, где что-то плохо": В Москве объяснились за низкую явку

09 сентября 2019, 04:09  •  29 • Политика
Средняя явка по округам на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 21% протоколов составляет от 21% до 22%. Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объяснил причину низких показателей явки избирателей. По его словам, "более активное участие принимают в голосовании регионы, где что-то очень плохо".
Средняя явка по округам на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 21% протоколов составляет от 21% до 22%. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Ранее к шести часам вечера цифры по явке избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составляли всего 17,2%.
По словам Горбунова, более активно граждане голосуют в тех регионах, "где что-то очень плохо", передает РИА Новости. Он добавил, что по результату явка составит порядка 22 процентов, и итоговые цифры значительно не изменятся.
При этом поражают результаты итоговой явки в электронном голосовании за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Как рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, она составила 92,3%.
Эксперимент по онлайн-выборам состоялся в трех избирательных округах столицы - № 1 в Зеленограде, № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).
В ходе электронного голосования за утро дважды отмечались сбои в системе. Около 12:45 система была перезапущена. Утверждается, что полученные до сбоев голоса не были утрачены.
Кроме того, впоследствии подавших заявки избирателей оповестили о сбое и возобновлении голосования посредством звонков, push-уведомлений и СМС.
"Явка электронного голосования на онлайн-выборах составила 92,3%, то есть порядка 10,4 тыс. избирателей получили электронные бюллетени. Из них 87,4% проголосовали", - подчеркнул Костырко, передает ТАСС.

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