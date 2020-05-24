"Более 70 дней не сходил на сушу": Русский танцор пожаловался на своё заточение на круизном лайнере

Артист балета из Уфы уже более 70 дней не может покинуть круизный лайнер Costa Fortuna в Италии. О ситуации он рассказал журналистам.

Речь идёт о 34-летнем Александре Тарасове, который работал на корабле по контракту. Однако из-за пандемии лайнер пришвартовался в порту Бриндизи, а работа встала.

Контракт заключён до 1 июня 2020 года, но в связи с ситуацией зарплата урезана на 50%. На это танцор не в обиде, однако проблема заключается в том, что граждан России не эвакуируют, удерживая на борту лайнера в целях безопасности.

"Вывезли украинцев, жителей Гондураса, представителей стран третьего мира. Остались только граждане России и индусы. Последних потихоньку тоже эвакуируют. На днях 60 человек из Гоа улетают отсюда. А ребята из Москвы, Питера, Уфы и Якутии продолжают сидеть", - цитирует его слова "Московский комсомолец".

Для эвакуации сограждан самолёты из России прилетали 9 и 29 апреля, однако забрали только жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Как объяснил Тарасов, в нынешней ситуации жизнь превратилась в бесконечный "день сурка", что оказалось большим испытанием, чем служба в армии.

Как сообщили Александру другие застрявшие в Италии сограждане, следующий самолёт из РФ якобы прилетит не раньше июля. При этом артист напоминает, что он и многие другие готовы заплатить за билеты.

"Италию уже сняли с карантина. Люди гуляют, отдыхают, плавают. Жизнь в стране постепенно возвращается. Но не для меня", - жалуется он.