Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
США озвучили новые обязанности России
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских...
Главная / В мире

"Более 70 дней не сходил на сушу": Русский танцор пожаловался на своё заточение на круизном лайнере

24 мая 2020, 19:55  •  53 • В мире
Русский танцор пожаловался на своё заточение на круизном лайнере в Италии. "Более 70 дней не сходил на сушу", - заявил он.
Артист балета из Уфы уже более 70 дней не может покинуть круизный лайнер Costa Fortuna в Италии. О ситуации он рассказал журналистам.
Речь идёт о 34-летнем Александре Тарасове, который работал на корабле по контракту. Однако из-за пандемии лайнер пришвартовался в порту Бриндизи, а работа встала.
Контракт заключён до 1 июня 2020 года, но в связи с ситуацией зарплата урезана на 50%. На это танцор не в обиде, однако проблема заключается в том, что граждан России не эвакуируют, удерживая на борту лайнера в целях безопасности.
"Вывезли украинцев, жителей Гондураса, представителей стран третьего мира. Остались только граждане России и индусы. Последних потихоньку тоже эвакуируют. На днях 60 человек из Гоа улетают отсюда. А ребята из Москвы, Питера, Уфы и Якутии продолжают сидеть", - цитирует его слова "Московский комсомолец".
Для эвакуации сограждан самолёты из России прилетали 9 и 29 апреля, однако забрали только жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Как объяснил Тарасов, в нынешней ситуации жизнь превратилась в бесконечный "день сурка", что оказалось большим испытанием, чем служба в армии.
Как сообщили Александру другие застрявшие в Италии сограждане, следующий самолёт из РФ якобы прилетит не раньше июля. При этом артист напоминает, что он и многие другие готовы заплатить за билеты.
"Италию уже сняли с карантина. Люди гуляют, отдыхают, плавают. Жизнь в стране постепенно возвращается. Но не для меня", - жалуется он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 02:55
Почему пилот пошёл на второй круг? Трагедия в Карачи напомнила о "хронической болячке" Airbus
24 мая 2020, 01:50
«Решение не принесёт пользы»: почему Афганистан отказывается от российских вертолётов Ми-17
24 мая 2020, 13:55
Давно пора напомнить латышским легионерам СС о Жестяной Горке
24 мая 2020, 00:55
Италия – вирусно-экономический кризис грозит перерасти в вирусно-политический
24 мая 2020, 00:55
"Если надо - облачусь": Российский журналист подколол Трампа в защитной маске
24 мая 2020, 08:50
«Излюбленная тема»: как США наращивают военный потенциал из-за «новых угроз» со стороны России и Китая
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
17 мая 2020, 23:55
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевские" остались не у дел - Аверьянов
19 мая 2020, 23:55
"Феерический бред": На чём прокололся Стрелков-Гиркин в интервью Гордону, рассказал Бородай
18 мая 2020, 13:55
Названо имя русского "супершпиона": Разгневанная Меркель грозит санкциями
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя наследником Путина" - Бородай
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.