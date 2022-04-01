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"Более 30 стран?": Заявление Байдена об "освобождении" нефти вызвало вопросы у политолога
01 апреля 2022, 19:10 • 224 • Политика
Президент США Байден заявил, что более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов. "Может, он количество стран с количеством штатов перепутал? Какое-то неправдоподобное число", - прокомментировал политолог Осташко.
Свыше 30 стран решили присоединиться к решению США высвободить нефть из своих стратегических резервов. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме.
Ранее американский лидер объявил о том, что США будут ежедневно выделять из запасов по одному миллиону баррелей нефти, чтобы сдержать рост цен на топливо. Скачок стоимости последнего связан с санкциями США против России.
- похвастал на пресс-конференции Джо Байден.
Он добавил, что таким образом эти страны якобы выступили против "использования Россией энергоресурсов в качестве оружия". При этом глава США скромно умолчал о том, что же это за страны. Это породило сомнения в достоверности его заявления.
- прокомментировал политолог Руслан Осташко.
Напомним, что в ходе визита в Восточную Европу Байден допустил сразу три оговорки, которые Белому дому пришлось срочно опровергать.
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