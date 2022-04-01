"Более 30 стран?": Заявление Байдена об "освобождении" нефти вызвало вопросы у политолога

Президент США Байден заявил, что более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов. "Может, он количество стран с количеством штатов перепутал? Какое-то неправдоподобное число", - прокомментировал политолог Осташко.

Свыше 30 стран решили присоединиться к решению США высвободить нефть из своих стратегических резервов. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее американский лидер объявил о том, что США будут ежедневно выделять из запасов по одному миллиону баррелей нефти, чтобы сдержать рост цен на топливо. Скачок стоимости последнего связан с санкциями США против России.

Сегодня утром более 30 стран со всего света собрались на экстренное заседание Международного энергетического агентства и согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти,

- похвастал на пресс-конференции Джо Байден.

Он добавил, что таким образом эти страны якобы выступили против "использования Россией энергоресурсов в качестве оружия". При этом глава США скромно умолчал о том, что же это за страны. Это породило сомнения в достоверности его заявления.

Может, он количество стран с количеством штатов перепутал? Какое-то неправдоподобное число,

- прокомментировал политолог Руслан Осташко.

Напомним, что в ходе визита в Восточную Европу Байден допустил сразу три оговорки, которые Белому дому пришлось срочно опровергать.