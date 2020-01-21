"Более 120 зенитных управляемых ракет": Турция получила от России "подарок" к сделке по С-400 - источник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о "решительном завершении" сделки с Россией по покупке зенитных ракетных комплексов ПВО С-400. При этом, по данным дипломатического источника, вместе с комплексами ЗРК турецкие военные получили 120 зенитных управляемых ракет.

Сделка была завершена несмотря на сильнейшее давление со стороны США. Вашингтон грозил Анкаре всевозможными санкциями и отказался продавать истребители F-35, несмотря на то, что турки заплатили за участие в соответствующей программе.

"Мы очень хорошо оценили прошедший год в отношении двусторонних отношений. Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400", - заявил Эрдоган.

Дипломатический источник подчеркнул, что Россия продала Турции только оружие. О передаче технологий турецкой стороне, даже частичной, речи не идёт.