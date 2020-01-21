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"Более 120 зенитных управляемых ракет": Турция получила от России "подарок" к сделке по С-400 - источник

21 января 2020, 05:09  •  58 • Политика
Россия и Турция "решительно завершили" сделку по С-400. Вместе с комплексами ЗРК Анкара получила от Москвы также более 120 зенитных управляемых ракет, сообщает дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о "решительном завершении" сделки с Россией по покупке зенитных ракетных комплексов ПВО С-400. При этом, по данным дипломатического источника, вместе с комплексами ЗРК турецкие военные получили 120 зенитных управляемых ракет.
Сделка была завершена несмотря на сильнейшее давление со стороны США. Вашингтон грозил Анкаре всевозможными санкциями и отказался продавать истребители F-35, несмотря на то, что турки заплатили за участие в соответствующей программе.
"Мы очень хорошо оценили прошедший год в отношении двусторонних отношений. Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400", - заявил Эрдоган.
Дипломатический источник подчеркнул, что Россия продала Турции только оружие. О передаче технологий турецкой стороне, даже частичной, речи не идёт.
"Россия поставила Турции вместе с полковым комплектом зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" более 120 зенитных управляемых ракет", - приводит ТАСС слова источника.

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