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"Боится враг вашего слова": Запад бьёт по тем, кто мешает завоёвывать русских?

28 июля 2020, 17:05  •  86 • Политика
Пресс-секретарь ВРНС Юрий Кот, комментируя блокировку официального YouTube-канала Царьграда, обратил внимание на то, что учредитель канала Константин Малофеев открыто занял жёсткую прорусскую позицию по ряду "западных" вопросов. И теперь Запад бьёт по тем, кто мешает завоёвывать русских? Юрий Кот пришёл к выводу, что блокировкой YouTube показал: "Боится враг вашего слова".
Ранее YouTube без предупреждения заблокировал официальный аккаунт Царьграда. Пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Юрий Кот, комментируя сложившуюся ситуацию, обратил внимание на то, что она "показательна во многих направлениях".
"Прежде всего это значит, что правильное дело делаете. Правильной дорогой идёте, господа, и боится враг вашего слова", - подчеркнул собеседник Царьграда.
В то же время он отметил необходимость создания собственного российского ресурса, который был бы популярен и имел соответствующие возможности. Тем самым Россия не даст своим "западным партнёрам" "бесчинствовать".
Разбираясь в истоках сложившейся ситуации, Юрий Кот обратил особое внимание на то, что "акционер канала (учредитель Царьграда, замглавы ВРНС Константин Малофеев. - Ред.) и сам канал заняли жёсткую прорусскую, пророссийскую позицию, называя вещи своими именами".
"Ведь за последнее время, обратите внимание, Константин Валерьевич очень многое говорил о продвигаемых Западом вопросах цифровизации, вакцинации, чипизации. То есть всё то, что явно мешает. Он говорил всё то, что явно мешает Западу реализовывать собственные цели и задачи на территории русской цивилизации, - подчеркнул собеседник Царьграда. - Поэтому, конечно, они рано или поздно должны были заблокировать, невзирая ни на что, без каких-либо объяснений, просто потому, что они чётко определили, что мы являемся врагами на пути их завоевания русского народа".
Логический вывод напрашивается сам собой: Запад бьёт по тем, кто мешает завоёвывать русских?
И тут важно понять, как ответить. Царьград перешёл на язык, понятный Западу, - разбираться в ситуации будет через суд.
"Безусловно, сейчас, слава Богу, проголосованы поправки к Конституции, значит, российское законодательство выше европейского, и я думаю, что у Константина Валерьевича и юристов Царьграда хватит возможностей, чтобы в судебном порядке заставить YouTube, во-первых, открыть канал, во-вторых, выплатить неустойки многомиллионные (или, может, даже многомиллиардные) за то, что они по беспределу совершенно творят", - выразил свою точку зрения эксперт.
Он же ещё раз напомнил, что России "необходимо задуматься о том, чтобы создавать собственные ресурсы, на которых могли бы размещаться такие рупоры русской цивилизации, как Царьград, как "Двуглавый орёл". К слову, и YouTube-канал последнего, как напомнил Юрий Кот, также был закрыт.

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