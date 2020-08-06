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"Богатырское" обещание Лукашенко Гордону "породило множество вопросов" - Баширов
06 августа 2020, 13:25 • 91 • Политика
Обещание Александра Лукашенко Дмитрию Гордону, касающееся задержанных в Минске "33 богатырей", ещё до публикации полной версии интервью "породило множество вопросов", считает политолог Марат Баширов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, обещав, что силовым органам в его стране будет дан зелёный свет в вопросе передачи задержанных граждан России и Украины своим странам. Утечку сказанного допустил Дмитрий Гордон, передав слова Лукашенко. Впрочем, ранее состоялись переговоры Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским, где также поднимался вопрос выдачи российских граждан на Украину.
Политолог Марат Баширов в этой связи пишет, что интервью с Лукашенко, даже не выйдя в полом объёме, "породило множество вопросов". И главным вопросом стало будущее Минских соглашений. Кстати, и запись программы Дмитрия Гордона проходила в президентском дворце в Минске, где в феврале 2015 года подписывался документ "Минск-2".
"Трудно представить, что представители ЛДНР и наблюдатели от России приедут в Минск, если Лукашенко передаст Украине хотя бы одного человека из "33 богатырей", да и считать после такого Белоруссию страной-миротворцем и нейтральным организатором переговоров будет уже невозможно", - отметил Баширов.
Согласен с Башировым и политический эксперт, переговорщик Родион Мирошник. Минск потеряет нейтралитет и уже не будет прежним, пишет он в личном телеграм-канале. При этом Мирошник добавляет, что ранее сам Лукашенко способствовал созданию статуса Минска как нейтральной стороны, которая может оказать помощь в урегулировании конфликтов.
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