"Богатые русские скупают аппараты ИВЛ": Посол в США обвинил правозащитников в дезинформации

Посол в США Анатолий Антонов обвинил руководителя организации Human Rights Watch Кеннета Рота в распространении фейков. До этого Рот у себя в соцсетях написал, что русское правительство ничего не предпринимает для борьбы с пандемией коронавируса. А простым людям может не хватить аппаратов ИВЛ, потому что их скупают "богатые русские".

Антонов призвал Рота прекратить дезинформацию. Посол напомнил о мерах, которые уже предприняли власти России. Анатолий Антонов считает, что они гораздо эффективнее и позволяют России лучше противостоять вирусу, чем "страны, которые HRW традиционно избегает критиковать".

"Вновь обращаем внимание политиков и общественных деятелей в США: сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию). Сегодня как никогда важны объединённые усилия международного сообщества. Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное - спасение человеческих жизней", - написал Антонов в Facebook.