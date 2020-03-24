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"Богатые русские скупают аппараты ИВЛ": Посол в США обвинил правозащитников в дезинформации

24 марта 2020, 21:35  •  33 • В мире
Посол России в США Анатолий Антонов обвинил правозащитников из организации Human Rights Watch в дезинформации. До этого глава организации написал в Twitter, что правительство России бездействует на фоне пандемии коронавируса нового типа, а "богатые русские скупают аппараты ИВЛ".
Посол в США Анатолий Антонов обвинил руководителя организации Human Rights Watch Кеннета Рота в распространении фейков. До этого Рот у себя в соцсетях написал, что русское правительство ничего не предпринимает для борьбы с пандемией коронавируса. А простым людям может не хватить аппаратов ИВЛ, потому что их скупают "богатые русские".
Антонов призвал Рота прекратить дезинформацию. Посол напомнил о мерах, которые уже предприняли власти России. Анатолий Антонов считает, что они гораздо эффективнее и позволяют России лучше противостоять вирусу, чем "страны, которые HRW традиционно избегает критиковать".
"Вновь обращаем внимание политиков и общественных деятелей в США: сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию). Сегодня как никогда важны объединённые усилия международного сообщества. Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное - спасение человеческих жизней", - написал Антонов в Facebook.
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