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"Бог забыт. А когда Бога нет, то всё дозволено": Пушков намекнул на раскол в США
03 июня 2020, 18:55 • 79 • В мире
Сенатор Алексей Пушков рассказал о расколе в американском обществе. Наблюдая за протестами, Пушков пришёл к выводу, что для многих жителей США гибель афроамериканца Джорджа Флойда была лишь поводом, чтобы устроить погромы. "Бог забыт. А когда Бога нет, то всё дозволено", - подытожил сенатор.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал массовые протесты с погромами, которые начались в США после гибели в процессе задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Сенатор убеждён, что такое не могло произойти в 75 крупных городах страны из-за громкого, но "очередного" убийства. Пушков считает, что для многих это лишь повод выйти на улицы.
"В эти дни с американского общества быстро слетел наносной глянец общего благополучия, приветливости и политкорректности, который был создан долгими усилиями американской пропаганды", - считает Пушков.
Сенатор убеждён, что страна быстро стала похожа на фильмы-катастрофы. Только речь идёт не о природных, а о социальных катаклизмах.
"Гламурная оболочка "американской мечты" дала огромную трещину - да такую, что даже в вечно восхищённой Польше СМИ не могут скрыть разочарования. И мораль оказалась наносная, деланая. Бог забыт. А когда Бога нет, то всё дозволено", - подытожил Пушков.
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