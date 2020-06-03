"Бог забыт. А когда Бога нет, то всё дозволено": Пушков намекнул на раскол в США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал массовые протесты с погромами, которые начались в США после гибели в процессе задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Сенатор убеждён, что такое не могло произойти в 75 крупных городах страны из-за громкого, но "очередного" убийства. Пушков считает, что для многих это лишь повод выйти на улицы.

"В эти дни с американского общества быстро слетел наносной глянец общего благополучия, приветливости и политкорректности, который был создан долгими усилиями американской пропаганды", - считает Пушков.

Сенатор убеждён, что страна быстро стала похожа на фильмы-катастрофы. Только речь идёт не о природных, а о социальных катаклизмах.

"Гламурная оболочка "американской мечты" дала огромную трещину - да такую, что даже в вечно восхищённой Польше СМИ не могут скрыть разочарования. И мораль оказалась наносная, деланая. Бог забыт. А когда Бога нет, то всё дозволено", - подытожил Пушков.