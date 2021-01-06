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"Бог не делал ошибок": Американцев лишают "отца и матери". Нация прозрела и взбунтовалась
06 января 2021, 18:30 • 69 • В мире
В Палате представителей США ввели "гендерно нейтральные определения" для обозначения людей. Теперь таких слов, как "отец, дочь, мать и сын", больше нет в правилах палаты. Но такие нововведения взбесили самих американцев, которые теперь призывают "остановить это безумие".
Американская ведущая радио-ток-шоу, автор и консервативный политический обозреватель Лора Ингрэм (Laura Ingraham) в своём Twitter обратила внимание на новые правила от Палаты представителей, отметив, что это одна из тысяч причин ожидать "цунами Республиканской партии в 2022 году".
В комментариях её поддержали пользователи, раскритиковавшие инициативу.
"Ещё один пример профессионального идиотизма. Мужчина или женщина, только одно или другое. Бог не делал ошибок. Пол никогда не бывает нейтральным", - пишет @PatrioticPrinc2, добавляя, что "гендерная идентичность" способствует психическим расстройствам, разрушает психическое здоровье, здоровую мораль, ценности и семью.
С ней солидарен пользователь @tlempner, отмечающий, что правила гендерной терминологии заставляют его чувствовать себя небезопасно.
"Если Конгресс считает, что это одна из 200 основных проблем, которые необходимо решить, то мы обречены", - высказался @Bucshomer.
В свою очередь @RedRaider38 отметил, что тогда нужно исключить и гендерные названия "тётя" и "дядя".
"Разве им не нужно решать более важные вопросы? Думаю, они сумасшедшие!!!!", - восклицает он.
Пользователь @BobEkman назвал решение палаты "отвратительной новостью".
"Ни одно правительство никогда не скажет мне, как называть членов моей семьи!", - жёстко отрезал он.
"Совершенно смешно. LGTB, каковы бы ни были другие инициалы, губят нашу Америку!!", - считает @tmgerrn.
Между тем @NatteringNana опасается, что речь идёт о девальвации семейной структуры и замене её коллективной.
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