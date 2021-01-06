"Бог не делал ошибок": Американцев лишают "отца и матери". Нация прозрела и взбунтовалась

Американская ведущая радио-ток-шоу, автор и консервативный политический обозреватель Лора Ингрэм (Laura Ingraham) в своём Twitter обратила внимание на новые правила от Палаты представителей, отметив, что это одна из тысяч причин ожидать "цунами Республиканской партии в 2022 году".

В комментариях её поддержали пользователи, раскритиковавшие инициативу.

"Ещё один пример профессионального идиотизма. Мужчина или женщина, только одно или другое. Бог не делал ошибок. Пол никогда не бывает нейтральным", - пишет @PatrioticPrinc2, добавляя, что "гендерная идентичность" способствует психическим расстройствам, разрушает психическое здоровье, здоровую мораль, ценности и семью.

С ней солидарен пользователь @tlempner, отмечающий, что правила гендерной терминологии заставляют его чувствовать себя небезопасно.

"Если Конгресс считает, что это одна из 200 основных проблем, которые необходимо решить, то мы обречены", - высказался @Bucshomer.

В свою очередь @RedRaider38 отметил, что тогда нужно исключить и гендерные названия "тётя" и "дядя".

"Разве им не нужно решать более важные вопросы? Думаю, они сумасшедшие!!!!", - восклицает он.

Пользователь @BobEkman назвал решение палаты "отвратительной новостью".

"Ни одно правительство никогда не скажет мне, как называть членов моей семьи!", - жёстко отрезал он.



"Совершенно смешно. LGTB, каковы бы ни были другие инициалы, губят нашу Америку!!", - считает @tmgerrn.

Между тем @NatteringNana опасается, что речь идёт о девальвации семейной структуры и замене её коллективной.