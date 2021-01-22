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"Бог есть?", "Чей Крым?": Новым депутатам Госдумы предстоит народный отбор

22 января 2021, 01:10  •  93 • Политика
Председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев сообщил, что активисты намерены провести свой отбор среди народных избранников, намеревающихся попасть в Госдуму.
Избирательная кампания в Госдуму VIII созыва для будущих депутатов будет непростой: придётся пройти дополнительный, народный отбор.
Председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев анонсировал, что в этой кампании активисты движения будут участвовать в качестве народных контролёров.
"Что это означает? Мы будем поддерживать кандидатов в депутаты разных партий, самовыдвиженцев, если они разделяют наши традиционные православные русские ценности. Как это будет происходить? Активисты Общества будут задавать кандидатам в депутаты во время их встреч с избирателями несколько вопросов. Это будут простые вопросы. Например: "Бог есть?", "Чей Крым?". Всякий патриот, всякий нормальный человек ответит однозначно. А радикалы - от коммунистов до либералов - ответить так не смогут", - объяснил он в своём телеграм-канале.
Задача такого фильтра проста - не пустить во власть тех, кто не разделяет наших ценностей. Чтобы они не смогли, попав в Госдуму, проталкивать свои законы против русских людей, против наших семей и традиций, пояснил он.
На сайте Царьграда уже стартовал первый этап нашего проекта - "Народного голосования". Надо выбрать пять главных вопросов, которые мы зададим кандидатам. Можно предложить и свой вариант.

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