"Бог есть?", "Чей Крым?": Новым депутатам Госдумы предстоит народный отбор

Избирательная кампания в Госдуму VIII созыва для будущих депутатов будет непростой: придётся пройти дополнительный, народный отбор.

Председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев анонсировал, что в этой кампании активисты движения будут участвовать в качестве народных контролёров.

"Что это означает? Мы будем поддерживать кандидатов в депутаты разных партий, самовыдвиженцев, если они разделяют наши традиционные православные русские ценности. Как это будет происходить? Активисты Общества будут задавать кандидатам в депутаты во время их встреч с избирателями несколько вопросов. Это будут простые вопросы. Например: "Бог есть?", "Чей Крым?". Всякий патриот, всякий нормальный человек ответит однозначно. А радикалы - от коммунистов до либералов - ответить так не смогут", - объяснил он в своём телеграм-канале.

Задача такого фильтра проста - не пустить во власть тех, кто не разделяет наших ценностей. Чтобы они не смогли, попав в Госдуму, проталкивать свои законы против русских людей, против наших семей и традиций, пояснил он.

На сайте Царьграда уже стартовал первый этап нашего проекта - "Народного голосования". Надо выбрать пять главных вопросов, которые мы зададим кандидатам. Можно предложить и свой вариант.