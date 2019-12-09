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"Боевых" украинских активистов с бандеровскими флагами в Париже встретили яйцами

09 декабря 2019, 23:09  •  120 • В мире
Представители украинской диаспоры и "Движения ветеранов Украины" под бандеровскими флагами решили устроить в Париже акцию, чтобы поддержать украинские позиции на предстоящем саммите "нормандской четверки". В митингующих полетели яйца. Однако "боевых" активистов это не смутило.
Организаторы акции рассказали о митинге на своей странице в Facebook. По их словам, шествие активистов с антироссийскими плакатами и бандеровскими флагами многие парижане якобы "поддержали".
Тем не менее во время мероприятия в митингующих полетели яйца. "Но это не изменило боевого духа нашей делегации и представителей диаспоры", отмечается в публикации.
Напомним, накануне проведения саммита лидеров стран "нормандской четвёрки", который пройдёт в Париже 9 декабря, перед офисом президента Украины в центре Киева началась акция "Стража на Банковой". Противники Зеленского раскинули здесь свои палатки и не собираются расходиться до окончания парижской встречи.

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