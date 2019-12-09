"Боевых" украинских активистов с бандеровскими флагами в Париже встретили яйцами

Организаторы акции рассказали о митинге на своей странице в Facebook. По их словам, шествие активистов с антироссийскими плакатами и бандеровскими флагами многие парижане якобы "поддержали".

Тем не менее во время мероприятия в митингующих полетели яйца. "Но это не изменило боевого духа нашей делегации и представителей диаспоры", отмечается в публикации.

Напомним, накануне проведения саммита лидеров стран "нормандской четвёрки", который пройдёт в Париже 9 декабря, перед офисом президента Украины в центре Киева началась акция "Стража на Банковой". Противники Зеленского раскинули здесь свои палатки и не собираются расходиться до окончания парижской встречи.