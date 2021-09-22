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"Боевые" действия в Австралии: В протестующих против локдауна целятся из автоматов
22 сентября 2021, 20:35 • 99 • В мире
В Австралии продолжаются протесты против локдауна и приостановки работы предприятий.
В Австралии толпу людей, протестующих против ковидного локдауна, разогнали резиновыми пулями. Стычка произошла во время акции в Мельбурне. На видео с места событий заснято, как толпа разбегается после того, как полицейские применили спецвооружение.
Отмечается, что помимо разгона правоохранители задерживали активистов. По предварительным данным, в Мельбурне более 200 человек арестовано.
При этом сообщается, что протестующие также давали отпор стражам порядка, известно о нескольких пострадавших сотрудниках полиции. Как сообщили в комиссариате штата Виктория, в стражей порядка также летели мячи для гольфа, смесители и даже батарейки.
Власти страны призвали протестующих разойтись по домам, решительно осудив возникшие столкновения с блюстителями закона. Заместитель премьер-министра страны Джеймс Мерлино назвал манифестантов "толпой, которая ведёт себя криминально". Очевидцы же рассказали, что полиция эту толпу разгоняла крайне жёстко.
Протесты в Австралии против жёстких санитарных мер, а также против обязательной вакцинации для сотрудников некоторых отраслей продолжаются уже который день.
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