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"Боевые бронебуряты и конные водолазы": В Белоруссии заподозрили Россию в подготовке провокаций
30 июля 2020, 15:05 • 63 • Политика
В Белоруссии заподозрили Россию в подготовке провокаций в республике. "Алтайские боевые бронебуряты и чукотские конные водолазы", - не сдержала иронии журналистка Юлия Витязева.
В частности, по словам кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня, секретарь белорусского Совбеза рассказал кандидатам в президенты, что в страну могут прибыть из России "группировки для провокаций".
"Основная цель встречи - предупредить, что возможны провокации, и эти провокации, скорее всего, будут", - коротко объяснил Черечень суть экстренной встречи в ЦИК.
"Алтайские боевые бронебуряты и чукотские конные водолазы", - иронично прокомментировала Витязева информацию о якобы готовящихся провокациях.
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