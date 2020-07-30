"Боевые бронебуряты и конные водолазы": В Белоруссии заподозрили Россию в подготовке провокаций

В частности, по словам кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня, секретарь белорусского Совбеза рассказал кандидатам в президенты, что в страну могут прибыть из России "группировки для провокаций".

"Основная цель встречи - предупредить, что возможны провокации, и эти провокации, скорее всего, будут", - коротко объяснил Черечень суть экстренной встречи в ЦИК.

"Алтайские боевые бронебуряты и чукотские конные водолазы", - иронично прокомментировала Витязева информацию о якобы готовящихся провокациях.