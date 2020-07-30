Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Главная / Политика

"Боевые бронебуряты и конные водолазы": В Белоруссии заподозрили Россию в подготовке провокаций

30 июля 2020, 15:05  •  63 • Политика
В Белоруссии заподозрили Россию в подготовке провокаций в республике. "Алтайские боевые бронебуряты и чукотские конные водолазы", - не сдержала иронии журналистка Юлия Витязева.
В частности, по словам кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня, секретарь белорусского Совбеза рассказал кандидатам в президенты, что в страну могут прибыть из России "группировки для провокаций".
"Основная цель встречи - предупредить, что возможны провокации, и эти провокации, скорее всего, будут", - коротко объяснил Черечень суть экстренной встречи в ЦИК.
"Алтайские боевые бронебуряты и чукотские конные водолазы", - иронично прокомментировала Витязева информацию о якобы готовящихся провокациях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
30 июля 2020, 11:05
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске
30 июля 2020, 00:05
Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт
30 июля 2020, 09:05
"Пакостят всеми доступными способами": Вассерман назвал авторов провокации с "наёмниками" в Минске
30 июля 2020, 05:05
Белорусы подключат Украину к разбирательствам по задержанию иностранных бойцов
30 июля 2020, 01:05
"Кинжалами" и не только: В Минобороны рассказали, чем Россия ответит США на переброску военных
30 июля 2020, 01:05
Польша взбунтовалась против однополых ценностей Европы: "Варварство!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
26 июля 2020, 17:05
Угрозу всей цивилизации нашли у берегов Антарктиды: Учёные бьют тревогу
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных десятки
25 июля 2020, 07:30
Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»
25 июля 2020, 13:05
Эстонский наёмник перед смертью раскрыл американских боевиков, воюющих в Донбассе
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.