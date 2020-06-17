Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
Главная / В мире

"Боевого ястреба" решили пощипать: Белый дом собрался засудить Джона Болтона

17 июня 2020, 14:00  •  86 • В мире
Белый дом собрался засудить Джона Болтона. Пощипать "боевого ястреба" США решили из-за готовящихся к выпуску мемуаров, "изобилующих секретной информацией".
В базе данных федерального суда округа Колумбия сказано, что иск на экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона подало Министерство юстиции. Якобы тот, вступая в должность, взял на себя определённые обязательства по неразглашению сведений. Теперь же он написал мемуары, которые уже готовятся к публикации. Власти США уверены, что книга толщиной более полутысячи страниц "изобилует секретной информацией".
В Белом доме продолжают внимательно читать мемуары бывшего сотрудника - проверяют книгу. Болтон категорически против. Он попросил прекратить это и решил самостоятельно решить, стоит ли обнародовать информацию, пишет ТАСС.
Этот случай не является беспрецедентным. Около полувека назад администрация 37-го президента США Ричарда Никсона пыталась запретить публикацию "досье Пентагона". Тогда Верховный суд отклонил их попытку.
Президент США Дональд Трамп уверен: Болтона должны привлечь к уголовной ответственности, если он не отредактирует свои мемуары так, как рекомендует Белый дом. Не исключено, что дело вовсе не в государственной тайне. Критики заявляют, что в книге содержатся негативные воспоминания о деятельности и личности Дональда Трампа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
17 июня 2020, 00:00
"Засыпают и больше не просыпаются": Медсестра из Нью-Йорка рассказала, как "гробят" больных с COVID
17 июня 2020, 08:00
"Фамилии нет, но, видимо, Гиркин": Издание Гордона сообщило о розыске Стрелкова на Украине
17 июня 2020, 00:00
"Секретные материалы" Пентагона. Новый "слив"
17 июня 2020, 04:00
Русских попытались подорвать в Сирии
17 июня 2020, 10:00
Гадали два дня: Что означала брошка на жакете британской королевы Елизаветы II?
17 июня 2020, 10:00
"Это в чьих-то интересах": Политолог заявил о третьей стороне в конфликте чеченцев и арабов в Дижоне
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от ...
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо&quo...
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извинитьс...
17 июня 2020, 02:00
"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России
17 июня 2020, 04:00
"Это самоубийство". Взрыв под Сеулом - что дальше? Эксперт оценил возможнос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
13 июня 2020, 05:00
Россия меняет подход к ядерному сдерживанию
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
14 июня 2020, 21:00
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
14 июня 2020, 00:00
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.