"Боевого ястреба" решили пощипать: Белый дом собрался засудить Джона Болтона

В базе данных федерального суда округа Колумбия сказано, что иск на экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона подало Министерство юстиции. Якобы тот, вступая в должность, взял на себя определённые обязательства по неразглашению сведений. Теперь же он написал мемуары, которые уже готовятся к публикации. Власти США уверены, что книга толщиной более полутысячи страниц "изобилует секретной информацией".

В Белом доме продолжают внимательно читать мемуары бывшего сотрудника - проверяют книгу. Болтон категорически против. Он попросил прекратить это и решил самостоятельно решить, стоит ли обнародовать информацию, пишет ТАСС.

Этот случай не является беспрецедентным. Около полувека назад администрация 37-го президента США Ричарда Никсона пыталась запретить публикацию "досье Пентагона". Тогда Верховный суд отклонил их попытку.

Президент США Дональд Трамп уверен: Болтона должны привлечь к уголовной ответственности, если он не отредактирует свои мемуары так, как рекомендует Белый дом. Не исключено, что дело вовсе не в государственной тайне. Критики заявляют, что в книге содержатся негативные воспоминания о деятельности и личности Дональда Трампа.