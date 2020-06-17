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"Боевого ястреба" решили пощипать: Белый дом собрался засудить Джона Болтона
17 июня 2020, 14:00 • 86 • В мире
Белый дом собрался засудить Джона Болтона. Пощипать "боевого ястреба" США решили из-за готовящихся к выпуску мемуаров, "изобилующих секретной информацией".
В базе данных федерального суда округа Колумбия сказано, что иск на экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона подало Министерство юстиции. Якобы тот, вступая в должность, взял на себя определённые обязательства по неразглашению сведений. Теперь же он написал мемуары, которые уже готовятся к публикации. Власти США уверены, что книга толщиной более полутысячи страниц "изобилует секретной информацией".
В Белом доме продолжают внимательно читать мемуары бывшего сотрудника - проверяют книгу. Болтон категорически против. Он попросил прекратить это и решил самостоятельно решить, стоит ли обнародовать информацию, пишет ТАСС.
Этот случай не является беспрецедентным. Около полувека назад администрация 37-го президента США Ричарда Никсона пыталась запретить публикацию "досье Пентагона". Тогда Верховный суд отклонил их попытку.
Президент США Дональд Трамп уверен: Болтона должны привлечь к уголовной ответственности, если он не отредактирует свои мемуары так, как рекомендует Белый дом. Не исключено, что дело вовсе не в государственной тайне. Критики заявляют, что в книге содержатся негативные воспоминания о деятельности и личности Дональда Трампа.
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