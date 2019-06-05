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"Боевики бегут в Афганистан": Министры обороны стран СНГ констатировали мимикрию международного терроризма

05 июня 2019, 20:09  •  22 • В мире
Международный терроризм приобретает всё более изощрённые формы, мимикрирует и расширяет свои масштабы и географию, охватывая новые сферы. На данный момент тревожная ситуация наблюдается в Афганистане, где нашли убежище бежавшие из Сирии и Ирака террористы, заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Международный терроризм стал фактически "сетевой организацией". Как заявил в ходе заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев, международный терроризм приобретает всё более изощрённые формы.
По его словам, боевики расширяют зону влияния, в том числе при помощи новейших информационных технологий.
"Международный терроризм мимикрирует, изменяется, становится всё в большей степени сетевой организацией, использует для достижения своих разрушительных целей новейшие информационные технологии", - отметил он.
На текущий момент, подчеркнул Лебедев, особо тревожная ситуация наблюдается в Афганистане, куда бегут боевики из Ирака и Сирии. Этот опасный процесс реально угрожает центральноазиатским государствам СНГ, подчеркнул спикер.
В рамках своего выступления Лебедев подчеркнул, что страны СНГ совместно ищут новые пути и способы противостояния международному терроризму.

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