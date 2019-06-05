"Боевики бегут в Афганистан": Министры обороны стран СНГ констатировали мимикрию международного терроризма

Международный терроризм стал фактически "сетевой организацией". Как заявил в ходе заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев, международный терроризм приобретает всё более изощрённые формы.

По его словам, боевики расширяют зону влияния, в том числе при помощи новейших информационных технологий.

"Международный терроризм мимикрирует, изменяется, становится всё в большей степени сетевой организацией, использует для достижения своих разрушительных целей новейшие информационные технологии", - отметил он.

На текущий момент, подчеркнул Лебедев, особо тревожная ситуация наблюдается в Афганистане, куда бегут боевики из Ирака и Сирии. Этот опасный процесс реально угрожает центральноазиатским государствам СНГ, подчеркнул спикер.

В рамках своего выступления Лебедев подчеркнул, что страны СНГ совместно ищут новые пути и способы противостояния международному терроризму.