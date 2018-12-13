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"Боец за Америку каждый день": Меланья рассказала, как Трамп принимает решения

13 декабря 2018, 08:09  •  45 • Политика
Супруга действующего президента США Меланья Трамп рассказала о том, что ее муж ежедневно борется за Америку и американцев. По ее мнению, способность Дональда находить контакт с людьми гарантирует ему победу в случае, если он снова решит поучаствовать в выборах президента.
По словам Меланьи, она не всегда согласна с тоном супруга и дает ему советы. Однако президент Дональд Трамп принимает решения в конечном итоге сам.
"Он знает последствия, он взрослый. И он боец – он борется за Америку и американский народ каждый день", - сказала Меланья в своем интервью каналу Fox News.
Меланья Трамп также рассказала о том, что стало самым сложным для нее после получения статуса первой леди страны.
"Это оппортунисты, которые используют мое имя или имя моей семьи для того, чтобы продвигать себя", – сказала она, причислив к таким комиков, журналистов и писателей. По ее словам, этим людям нравится фокусироваться на слухах.

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