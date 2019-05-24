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"Boeing тратит очень большие деньги": В США сумбурно объяснили допуск 737 MAX 8 к полетам в июне

24 мая 2019, 15:39  •  6 • В мире
"Чем дольше сохраняется запрет на полеты, тем труднее будет вернуться к эксплуатации самолетов этого типа. Boeing тратит очень большие деньги, собирая самолеты, которые не может передать заказчикам", - таким сумбурным образом объяснил эксперт по вопросам безопасности полетов США возвращение к эксплуатации 737 MAX 8 в июне.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может разрешить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX на территории Штатов уже в июне, сообщает агентство Reuters.
Эксперт по вопросам безопасности полетов Джордж Фергюсон считает, именно США должны взять на себя миссию и продемонстрировать, "что этот самолет безопасен, и что компания Boeing делает все возможное для этого". Он напомнил, что в других странах существует ряд озабоченностей безопасностью использования для пассажирских авиаперевозках Boeing 737 MAX.
"Зеленный свет" для этого лайнера в США должен "подать сигнал" остальным странам-эксплуатантам.
"Чем дольше сохраняется запрет на полеты, тем труднее будет вернуться к эксплуатации самолетов этого типа. Boeing тратит очень большие деньги, собирая самолеты, которые не может передать заказчикам", — прокомментировал ситуацию Фергюсон в интервью агентству Bloomberg.
Два лайнера Boeing 737 MAX 8 в этом и прошлом году потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии.
Специалисты разбираются с работой автоматического выравнивания судна.
На данный момент полеты 737 MAX 8 запретили практически во всем мире.

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