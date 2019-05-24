"Boeing тратит очень большие деньги": В США сумбурно объяснили допуск 737 MAX 8 к полетам в июне

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может разрешить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX на территории Штатов уже в июне, сообщает агентство Reuters.

Эксперт по вопросам безопасности полетов Джордж Фергюсон считает, именно США должны взять на себя миссию и продемонстрировать, "что этот самолет безопасен, и что компания Boeing делает все возможное для этого". Он напомнил, что в других странах существует ряд озабоченностей безопасностью использования для пассажирских авиаперевозках Boeing 737 MAX.

"Зеленный свет" для этого лайнера в США должен "подать сигнал" остальным странам-эксплуатантам.

"Чем дольше сохраняется запрет на полеты, тем труднее будет вернуться к эксплуатации самолетов этого типа. Boeing тратит очень большие деньги, собирая самолеты, которые не может передать заказчикам", — прокомментировал ситуацию Фергюсон в интервью агентству Bloomberg.

Два лайнера Boeing 737 MAX 8 в этом и прошлом году потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии.

Специалисты разбираются с работой автоматического выравнивания судна.

На данный момент полеты 737 MAX 8 запретили практически во всем мире.