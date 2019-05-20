"Блокируем все здания судов в стране": Пашинян призвал жителей Армении ко "второму этапу революции"

Свой призыв Пашин опубликовал в Facebook, добавив при этом, что рассчитывает на "общенациональную поддержку". С обращением к народу премьер выступит в 12 часов дня.

"Блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь", - цитирует его заявление "РИА Новости".

По словам Пашиняна, "второй этап" армянской революции будет направлен на реформирование судебной системы ради "установление в этой сфере народной власти".

Напомним, 18 мая в Ереване был освобожден из-под ареста бывший президент Армении Роберт Кочарян, которого обвиняют в "узрпации власти", а также в том, что 11 лет назад был "свергнут конституционный строй" из-за столкновений сил безопасности с протестующими в столице Армении. Решение об освобождении было принято общим судом Еревана и это вызвало резкое недовольство сторонников "бархатной революции" и самого Пашиняна.