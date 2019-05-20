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"Блокируем все здания судов в стране": Пашинян призвал жителей Армении ко "второму этапу революции"
20 мая 2019, 07:39 • 155 • В мире
Начало "второго, самого важного этапа революции" анонсировал премьер-министр Армении Никол Пашинян, призвав утром 20 мая "немедленно заблокировать" входы и выходы во всех зданиях судов по стране.
Свой призыв Пашин опубликовал в Facebook, добавив при этом, что рассчитывает на "общенациональную поддержку". С обращением к народу премьер выступит в 12 часов дня.
По словам Пашиняна, "второй этап" армянской революции будет направлен на реформирование судебной системы ради "установление в этой сфере народной власти".
Напомним, 18 мая в Ереване был освобожден из-под ареста бывший президент Армении Роберт Кочарян, которого обвиняют в "узрпации власти", а также в том, что 11 лет назад был "свергнут конституционный строй" из-за столкновений сил безопасности с протестующими в столице Армении. Решение об освобождении было принято общим судом Еревана и это вызвало резкое недовольство сторонников "бархатной революции" и самого Пашиняна.
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