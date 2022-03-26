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"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте на Украине

26 марта 2022, 05:40  •  838 • Политика
Болгарский генерал Димитар Шивиков напомнил о целях спецоперации России на Украине и указал на победителя. "Близится момент", - предрёк военный.
Димитар Шивиков командовал 61-й Стрямской механизированной бригадой, батальоном во время миссии в Ираке, а также был национальным командиром 18-го болгарского контингента в Афганистане.
Как опытный военный, он оценил ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что Болгария ни в коем случае не должна снабжать Незалежную оружием. Причину генерал назвал очень простую: "Пожар не тушат бензином".
Шивиков напомнил, что Россия не собирается уничтожать Украину как государство, не собирается её оккупировать. Именно поэтому и действия русской армии и именуются специальной военной операцией. Генерал подчеркнул, что президент Росси Владимир Путин очень чётко обозначил цели спецоперации – денацификация и демилитаризация Украины.
"Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Россия со своим воинским контингентом", - произнёс военный в эфире Болгарского национального радио.

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