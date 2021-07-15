"Ближний круг" Путина: Политолог назвал новые имена

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко назвал имена и фамилии людей, которые, по его мнению, входят в "ближний круг" президента России Владимира Путина. В том числе обозначил и несколько новых имён.

Известный исследователь сильнейших лоббистов страны, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в интервью URA.RU обозначил свою версию "ближнего круга" президента России Владимира Путина.

Среди названных имён были и уже известные политические фигуры. Например, премьер-министр России Михаил Мишустин. Политолог отметил, что некоторые эксперты уже относят главу правительства "к группе наиболее влиятельных игроков".

Кроме того, есть и те, чья работа, по мнению политического эксперта, напрямую замкнута на главе государства. Среди них три вице-премьера, которых Минченко считает спецпорученцами. А именно: Александр Новак, Юрий Трутнев и Татьяна Голикова.

К этому кругу лиц политолог причислил первого заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака и главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Заметно, по версии эксперта, усилились и позиции ещё одного вице-премьера - Марата Хуснуллина.

Минченко высказал уверенность в том, что внутри политической элиты России "наметился некий консенсус" и "влиятельные люди из окружения Путина смогли между собой договориться".