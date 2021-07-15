Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТ...
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на ст...
Главная / Политика

"Ближний круг" Путина: Политолог назвал новые имена

15 июля 2021, 08:55  •  52 • Политика
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко назвал имена и фамилии людей, которые, по его мнению, входят в "ближний круг" президента России Владимира Путина. В том числе обозначил и несколько новых имён.
Известный исследователь сильнейших лоббистов страны, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в интервью URA.RU обозначил свою версию "ближнего круга" президента России Владимира Путина.
Среди названных имён были и уже известные политические фигуры. Например, премьер-министр России Михаил Мишустин. Политолог отметил, что некоторые эксперты уже относят главу правительства "к группе наиболее влиятельных игроков".
Кроме того, есть и те, чья работа, по мнению политического эксперта, напрямую замкнута на главе государства. Среди них три вице-премьера, которых Минченко считает спецпорученцами. А именно: Александр Новак, Юрий Трутнев и Татьяна Голикова.
К этому кругу лиц политолог причислил первого заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака и главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Заметно, по версии эксперта, усилились и позиции ещё одного вице-премьера - Марата Хуснуллина.
Минченко высказал уверенность в том, что внутри политической элиты России "наметился некий консенсус" и "влиятельные люди из окружения Путина смогли между собой договориться".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






52
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
15 июля 2021, 00:40
"Хоть народ вывози": Захарова высмеяла заявление Псаки по Афганистану
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
15 июля 2021, 02:30
Преемник Меркель объяснил, как решить разногласия по "Северному потоку - 2"
15 июля 2021, 00:40
НАТО лопнет, как мыльный пузырь: Эксперт назвал триггер для развала альянса
15 июля 2021, 04:20
"Сенсация" США о русских в ЦАР – это демарш: В МИД России объяснили почему
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2021, 19:15
"К вечеру в ВСУ никого не останется": Два шага, которые могут спасти Донбасс
11 июля 2021, 04:05
"Русские упадут замертво. От смеха": Армии США предсказали незавидную участь
10 июля 2021, 18:00
"Визгов будет": Военкор предложил эффективное наказание после избиения русского мальчика в Киргизии
12 июля 2021, 15:50
Леонид Кучма пытается спрятать в России своего зятя-миллиардера, опасаясь американской фемиды
14 июля 2021, 06:20
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
12 июля 2021, 21:20
Провал в Молдавии круче, чем Евромайдан
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.