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"Ближе уже некуда": Эксперт оценил опасность сил НАТО на Украине

10 июня 2021, 20:10  •  165 • Политика
Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил опасность размещения сил НАТО на Украине. "Ближе уже некуда", - отметил он.
Так Шурыгин прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что в случае вступления Украины в НАТО время подлёта натовских ракет до Москвы сократится до 7-10 минут.
Это максимально близко, фактически - 500-600 километров до Москвы. Ближе уже некуда, потому что ближе - это уже наша территория. Можно ещё с территории Белоруссии запустить, но Минск пока не под контролем американцев, - отметил эксперт в разговоре с Царьградом.
Он подчеркнул, что появление каждой такой угрозы - это один шаг по направлению к войне. Сокращение времени подлёта ракеты означает сокращение времени для принятия решения. Именно поэтому в своё время США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку все понимали опасность такой "пистолетной ситуации".
Напомним, что 9 июня президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину. В нём он отметил, что вступление Украины в НАТО является красной линией для Москвы, поскольку в этом случае время подлёта натовских ракет с украинской территории сократится до 7-10 минут. Глава государства подчеркнул, что Украина превратится в пушечное мясо, если вступит в альянс.

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